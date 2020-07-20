سكان شارع الجمهورية بالمنصورة يستغيثون من تراكم أكوام القمامة

استغاث المواطن أحمد محمود فودة، والمقيم فى مدينة المنصورة شارع الجمهورية محافظة الدقهلية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة والمخلفات بالشارع.





ويقول فى رسالته: نعاني من انتشار القمامة والمخلفات بالشارع وعدم وجود صناديق قمامة ما تسبب فى انتشار الروائح الكريهة وتشويه المظهر العام فى الوقت الذى تهتم فيه الدولة بالنظافة للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.





وناشد السكان المسئولين بسرعة العمل على حل الشكوى.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



