AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان شارع الجمهورية بالمنصورة يستغيثون من تراكم أكوام القمامة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:00 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
استغاث المواطن أحمد محمود فودة، والمقيم فى مدينة المنصورة شارع الجمهورية محافظة الدقهلية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة والمخلفات بالشارع.

ويقول فى رسالته: نعاني من انتشار القمامة والمخلفات بالشارع وعدم وجود صناديق قمامة ما تسبب فى انتشار الروائح الكريهة وتشويه المظهر العام فى الوقت الذى تهتم فيه الدولة بالنظافة للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

وناشد السكان المسئولين بسرعة العمل على حل الشكوى.
أقراء ايضا :

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي قرية برك الخيام بالجيزة يناشدون برفع تلال القمامة

سكان شارع دنشواي بالمنوفية يستغيثون من انتشار أكوام القمامة

رفع القمامة من جسر العباسى مطلب أهالى كفر الديب بالغربية

خوفا من الأمراض .. مقلب قمامة يحاصر سكان الحي الثامن العائلي بالعبور

خوفا من الأمراض.. سكان الشيخ زايد يناشدون الحي برفع القمامة ووضع صناديق لجمع المخلفات

أهالى قرية نجع عبدالرواف بالإسكندرية يشكون من انتشار أكوام القمامة

ترشيحاتنا

الرطوبة 85%.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

رد فعل لا يصدق.. سيدة تلتقط سيلفي خلال مواجهة تحبس الأنفاس مع دب أسود

إنبي يعمق جراح الأهلى في ضم كريم فؤاد خليفة أحمد فتحي

قسطي هيكون كام.. الإسكان توجه نداء عاجل قبل حجز وحدات جنة وسكن ودار مصر

عيار 21 يصل لـ مستوى تاريخي.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-7-2020

هل يجوز صيام بعض أيام العشر من ذي الحجة .. البحوث الإسلامية يجيب

AdvertisementS

30 يوما على الخط الأحمر..كيف أوقفت مصر تمدد الاحتلال التركي فى ليبيا ؟

عيار 21 يصل لـ مستوى تاريخي.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-7-2020

بشرى سارة .. هاني الناظر يكشف موعد نهاية كورونا في مصر «فيديو»

بعد لقائها سفير بكين.. وزيرة الصحة : مصر ستصبح مركزا لتصنيع لقاح كورونا بأفريقيا

كوارث سد النهضة تبدأ.. الصيادون فى كينيا يصرخون من تناقص الأسماك

احنا آسفين .. الإسكان تكشف مفاجأة عن تسليم وحدات الإعلان 8

المالك يدفع للمستأجر 40% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها..مشروع قانون للإيجار القديم

أنا من الشرقية والخلاف على الملابس.. شاهد كيف رد عماد متعب على اتهام زوجته بالعنصرية؟

الموت يفجع الفنانة ميار الببلاوي .. تفاصيل

تسبب هلوسة وسكتة دماغية.. 3 أشياء لا تفرط فى تناولهم

حدث ليلا.. تركيا تعلن موقفها من مواجهة مصر في ليبيا.. الملك سلمان يدخل المستشفى.. إطلاق مسبار الأمل الإماراتي للمريخ

تطور مفاجئ .. الكاف يدرس تعديل نظام نهائيات دوي أبطال إفريقيا من جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفلة المعجزة.. رضيعة حديثة الولادة تعود للحياة بعد إعلان وفاتها

مسبار الأمل .. وزير إماراتي توقع وصول بلاده إلى المريخ منذ 7 سنوات.. تعرف عليه

فولكس فاجن تطرح باسات volkswagen passat 2020.. صور