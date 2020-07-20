AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صورة جديدة من خطوبة ابنة أصالة.. شاهد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:32 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
تداول رواد السوشيال ميديا صورة جديدة لخطوبة شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، وذبلك بعد الإعلان عن الخطوبة بعدة أيام.

وقد اقتصر الحفل علي  تجمع عائلي وعلى الاصدقاء فقط نظراُ للظروف التي يمر بها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة أصالة، هي أغنية "الحب والسلام" والتي حققت نجاح كبير جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :" انا الحب انا الغنا والصداقه والبراءه والابتسام .. انا الصبر انا البُنا اللي عايشه طول حياتي باحترام .. انا بداية شوق صريعك وقمراية ليل ربيعك وشجراية عيد ميلاد راس السنة".

إقرأ أيضًا:

انا هدوءك في اندفاعك وعشواية في مستطاعك وغنواية تعلم الناس الغنا .. انا بداية كل فرحة وكل معني للجمال .. انا نهاية كل غُربة وكل ليل وألم وخوف".

أغنية "الحب والسلام" لـ أصالة نصري، من كلمات وألحان: محمد رحيم، جيتار: شريف فهمي، دودوك وساكس: حموصو، مكياج أصالة: علاء التونسي. 

صورة جديدة من خطوبة ابنة أصالة.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أصالة تضع اللمسات النهائية على أغنيتها الجديدة "الحب والسلام"

بأغنية الحب والسلام.. محمد رحيم يعلن عن تعاونه الجديد مع أصالة

أصالة نصري تطرح الحب والسلام .. وتتجاوز 200 ألف في أول ساعات

رسالة غزل من نيشان إلى أصالة: هي وأنا توأم روح وأكثر

الحب والسلام لـ أصالة تحقق مليون ونصف مشاهدة

أصالة تحقق ٢ مليون مشاهدة بأغنية الحب والسلام

ترشيحاتنا

تركيا: ليست لدينا النية لمواجهة مصر في ليبيا

عبد الستار صبري: الخطيب مثلي الأعلي وأشجع الأهلي

صفقة الأهلي الجديدة.. حقيقة معاناة طاهر محمد طاهر من إصابة مزمنة

6 أكاذيب شهيرة عن تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.. صدى البلد يوضح

إسرائيل توافق نهائيا على اتفاقية مد أنابيب الغاز إلى أوروبا

بعد وصولها 603 حالات.. أسباب وتفاصيل تراجع إصابات كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا ينتقل بين الأطفال في هذه الفئة العمرية.. تعرف على سنهم

بـ فستان تايجر.. نانسي عجرم تجذب قلوب متابعيها بإطلالة ناعمة

بعد خطوبتها.. شاهد أجمل إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة