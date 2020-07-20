صورة جديدة من خطوبة ابنة أصالة.. شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا صورة جديدة لخطوبة شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة ، وذبلك بعد الإعلان عن الخطوبة بعدة أيام.





وقد اقتصر الحفل علي تجمع عائلي وعلى الاصدقاء فقط نظراُ للظروف التي يمر بها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.





يذكر أن أخر أعمال الفنانة أصالة، هي أغنية "الحب والسلام" والتي حققت نجاح كبير جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية :" انا الحب انا الغنا والصداقه والبراءه والابتسام .. انا الصبر انا البُنا اللي عايشه طول حياتي باحترام .. انا بداية شوق صريعك وقمراية ليل ربيعك وشجراية عيد ميلاد راس السنة".

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انا هدوءك في اندفاعك وعشواية في مستطاعك وغنواية تعلم الناس الغنا .. انا بداية كل فرحة وكل معني للجمال .. انا نهاية كل غُربة وكل ليل وألم وخوف".

أغنية "الحب والسلام" لـ أصالة نصري، من كلمات وألحان: محمد رحيم، جيتار: شريف فهمي، دودوك وساكس: حموصو، مكياج أصالة: علاء التونسي.



