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فن

أول رد من ابنة أصالة على حفل خطوبتها.. شاهد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:58 ص
خطوبة إبنة أصالة
خطوبة إبنة أصالة
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مصطفى كرم
شاركت شام الذهبي ابنة الفنانة اصالة مجموعة من الصور من حفل خطوبتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت شام الذهبي على الصور قائلة "العائلة تتحسن شكرا لكونك أظهرت لي جانب مختلفا من الحياة شكرا لك".

واحتفلت الفنانة  أصالة امس الأحد بخطوبة ابنتها " شام" اليوم في سعادة بالغة وسط أجواء عائلية داخل منزلها واقتصر الحفل على تجمع عائلي وعلى الأصدقاء فقط.


وعلى جانب الآخر تواصل أصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد آخر ألبوماتها " في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.
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