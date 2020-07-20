أول رد من ابنة أصالة على حفل خطوبتها.. شاهد

شاركت شام الذهبي ابنة الفنانة اصالة مجموعة من الصور من حفل خطوبتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت شام الذهبي على الصور قائلة "العائلة تتحسن شكرا لكونك أظهرت لي جانب مختلفا من الحياة شكرا لك".





واحتفلت الفنانة أصالة امس الأحد بخطوبة ابنتها " شام" اليوم في سعادة بالغة وسط أجواء عائلية داخل منزلها واقتصر الحفل على تجمع عائلي وعلى الأصدقاء فقط.







