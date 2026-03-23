مخرج سفاح التجمع: لا وجه للمقارنة مع السلم والثعبان 2

علق مؤلف ومخرج فيلم «سفاح التجمع»محمد صلاح العزب على الجدل المثار مؤخرًا بشأن منع عرض الفيلم،و مقارنات بين عمله وفيلم «السلم والثعبان 2» الذي بدأ عرضه مؤخرًا عبر المنصات

وكتب صلاح محمد عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «أشكر كل من تضامن مع فيلم سفاح التجمع ضد قرار منعه، لكن لا أحبذ المقارنة مع فيلم السلم والثعبان 2 أو الحديث عن الكيل بمكيالين للدفاع عن العمل».

وأضاف: «من حق أي فيلم أن يُعرض، فالجمهور لديه الوعي الكافي لتقييم الأعمال بنفسه واتخاذ موقفه بحرية، سواء كان هذا الفيلم أو غيره».

واختتم، قائلاً: «نحن نرفض مبدأ المنع من الأساس، وفكرة الوصاية الأبوية على الجمهور».