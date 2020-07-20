AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة: نعمل من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:02 ص
ستيفاني ويليامز
ستيفاني ويليامز
Advertisements
أ ش أ
قالت ستيفاني ويليامز الممثلة بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا "نحن نعمل تحت رعاية اتفاق برلين، والجزائر طرف فيه، من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية والتحرك كذلك في الشق الاقتصادي، ونحن ممتنون للجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل حل سياسي لهذه الأزمة".
وأضافت ويليامز في تصريح للصحفيين عقب لقائها اليوم بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال زيارتها للجزائر العاصمة "تلقيت اليوم ضمانات من الجزائر بدعمنا في هذه المبادرة التي تتيح التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووضع حد لهذا النزاع الذي طال أمده".
وأعربت عن انشغال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالوضع السائد في ليبيا وطلبه من القوى الخارجية التوقف عن التدخل في شؤون هذا البلد.

وأشارت إلى أن الشعب الليبي يعيش مأساة بسبب هذه الأزمة المستمرة منذ 9 سنوات، وقالت إنه "آن الأوان فعلا لإيجاد حل لهذا النزاع وتمكين الليبيين بذلك من المضي في مسار سياسي عن طريق الحوار".

وشددت على ضرورة وضع حد لحالة الإفلات من العقاب الدولي الذي جعل بعض الدول لا تحترم الحظر الذي فرضته منظمة الأمم المتحدة على السلاح الذي يدخل إلى ليبيا بطريقة غير قانونية، وكذلك حالة الإفلات من العقاب الداخلي في ليبيا إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة هناك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترحيب عربي ودولي واسع النطاق بإعلان القاهرة لوقف الصراع في ليبيا.. دول الخليج تثمن جهود الرئيس السيسي لجمع الفرقاء وإنهاء معاناة الشعب الليبي.. ودعوات أمريكية وروسية للتجاوب مع المبادرة

الكويت: المبادرة المصرية لحل الازمة الليبية تحقن دماء الأشقاء

عقيلة صالح: الرئيس الجزائري سيعمل مع نظيريه في مصر وتونس لحل أزمة ليبيا

الجزائر توضح موقفها من الأزمة الليبية

اتفاق بين بوتين وتبون حول ضرورة عودة السلام إلى ليبيا

الرئيس الجزائري: الحل السياسي هو السبيل الوحيد لوقف إراقة الدماء في ليبيا

ترشيحاتنا

باهر المحمدي ردًا علي إبراهيم سعيد: القافلة تسير

ذبحوه أمام المارة.. القبض على قاتلي طالب جامعي في المنيا

صفقة الأهلي الجديدة.. حقيقة معاناة طاهر محمد طاهر من إصابة مزمنة

الإنتربول الدولي يلاحقه.. أحمد موسى: القضاء الإسباني وضع الهارب محمد علي تحت الرقابة وحالته كرب

غدا.. أكسفورد تعلن عن نتائج نهائية لـ لقاح كورونا.. بـ 35 جنيها.. فيديو

بعد وفاتها.. حساب رجاء الجداوي يذكر بالقضية الفلسطينية والجمهور يدعو لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا ينتقل بين الأطفال في هذه الفئة العمرية.. تعرف على سنهم

بـ فستان تايجر.. نانسي عجرم تجذب قلوب متابعيها بإطلالة ناعمة

بعد خطوبتها.. شاهد أجمل إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة