AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ذا صن: بريطانيا تستعد لتعليق معاهدة تسليم المجرمين مع هونج كونج

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:12 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 ذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية أن المملكة المتحدة تستعد لتعليق معاهدة تسليم المجرمين مع هونج كونج اليوم الاثنين، في ظل ما تواجهه الحكومة البريطانية من ضغوط متزايدة لتشديد موقفها تجاه الصين.

وقالت الصحيفة إنه من المقرر أن يعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب تعليق المعاهدة أمام مجلس العموم ردا على تطبيق الصين لقانون أمني في تلك المستعمرة البريطانية السابقة والذي يعرض استقلالها القضائي للخطر.

وكان راب قد اتهم الصين أمس بارتكاب انتهاكات "جسيمة" لحقوق الإنسان، على حد وصفه.
جدير بالذكر أن كندا وأستراليا ألغيا بالفعل معاهدات تسليم المجرمين مع هونج كونج، والولايات المتحدة تدرس خطوة مماثلة. وهددت الصين بالانتقام وقالت إن بريطانيا يمكن أن تتوقع ردا حازما على أي عمل.

ويتوجه مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إلى لندن اليوم لإجراء محادثات مع نظيره البريطاني راب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غدا.

Advertisements

ترشيحاتنا

الكدمات أبرزها.. 6 علامات أنك تعانى من تليف الكبد

على متنها 1300 راكب.. مصر للطيران تسير رحلاتها المنتظمة اليوم إلى 9 وجهات دولية

يشهد حدثا نادرا..الأرصاد تكشف عن طقس أيام عيد الأضحى

دعاء بعد صلاة الفجر مستجاب يسلمك من كل سوء ويوسع رزقك

أسعار العملات الأجنبية اليوم

هشام بيدور على أهله.. حكاية طالب السياحة والفنادق في دار الايتام: نفسى اعرف أمى وأبويا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ندى الكامل ترافق أحمد الفيشاوي فى موقع تصوير 30 مارس .. صور

رفض الشجار معها..امرأة أمريكية متهورة تطلق النار على حبيبها

أسرع فطار.. طريقة عمل الطعمية بالبيض المسلوق