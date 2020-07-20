ذا صن: بريطانيا تستعد لتعليق معاهدة تسليم المجرمين مع هونج كونج

ذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية أن المملكة المتحدة تستعد لتعليق معاهدة تسليم المجرمين مع هونج كونج اليوم الاثنين، في ظل ما تواجهه الحكومة البريطانية من ضغوط متزايدة لتشديد موقفها تجاه الصين.





وقالت الصحيفة إنه من المقرر أن يعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب تعليق المعاهدة أمام مجلس العموم ردا على تطبيق الصين لقانون أمني في تلك المستعمرة البريطانية السابقة والذي يعرض استقلالها القضائي للخطر.





وكان راب قد اتهم الصين أمس بارتكاب انتهاكات "جسيمة" لحقوق الإنسان، على حد وصفه.

جدير بالذكر أن كندا وأستراليا ألغيا بالفعل معاهدات تسليم المجرمين مع هونج كونج، والولايات المتحدة تدرس خطوة مماثلة. وهددت الصين بالانتقام وقالت إن بريطانيا يمكن أن تتوقع ردا حازما على أي عمل.





ويتوجه مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إلى لندن اليوم لإجراء محادثات مع نظيره البريطاني راب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غدا.



