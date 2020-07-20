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أخبار البلد

وزير الخارجية يتوجه اليوم إلى رام الله ويلتقي أبو مازن

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:24 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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محمد وديع
يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة "رام الله"، حيث يستقبله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب جولة بدأها أمس الأحد التقى خلالها بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان.

من جانبه قال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزراة الخارجية إن زيارة الوزير شكري إلى "رام الله" تأتي تعبيرًا عن الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصةً مع ما يتردد بشأن نوايا الضم الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته بدعم الأشقاء في فلسطين لتحقيق تطلعاتهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.

وأجرى الوزير شكري أمس الحد خلال زيارته إلى العاصمة "عَمّان" مشاورات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي من أجل التنسيق بشأن مُستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية، ولاسيما التطورات على الساحة الفلسطينية.

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