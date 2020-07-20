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أخبار البلد

76 % من قراء صدى البلد يتوقعون استمرار تراجع إصابات كورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
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صدى البلد
أجرى موقع صدى البلد الإخباري استطلاعا للرأي حول توقعات القراء بشأن استمرار تراجع الإصابات بفيروس كورونا في مصر من عدمه خلال الفترة المقبلة.

ورأى 76% من القراء أن الإصابات ستستمر في الانخفاض بينما يرى 21% من القراء أنها ستعود للزيادة وعبر 22% من القراء عن عدم اهتمامهم بهذا الشأن. 


وفي سياق متصل قالت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، إن الموجة الأولى من فيروس كورونا كانت عنيفة جدا، مضيفة أنه رغم زيادة الإصابات لكنها قلت حدتها بشكل ملحوظ.

وتابعت: "الموجة الثانية عندما تأتي لن تكون أسوأ من الأولى لأن الأنظمة الصحية لم تكن مؤهلة، وذلك بعكس الوقت الحالي الذي يشهد تطورا ملحوظا في النظام الصحي".
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