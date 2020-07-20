أقل حصيلة منذ 29 أبريل.. روسيا تسجل أقل من 6 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا اليوم الاثنين 5940 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أقل حصيلة يومية منذ 29 أبريل، في حين انخفض معدل الوفيات الجديدة إلى 85 في أدنى مؤشر منذ 4 مايو.





وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، انتهاء التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد على جميع المتطوعين في المستشفى العسكري الرئيسي "بوردينكو" بنجاح.





وقالت وزارة الدفاع في بيان: "خرجت المجموعة الثانية التي تضم 20 متطوعا من المستشفى العسكري. وقبل الخروج من المستشفى، خضع المتطوعون لفحص نهائي وفقا لبروتوكول الدراسة واجتازوا اختبارات الدم. وتبين نتائج الاختبار المتاحة بشكل لا لبس فيه أن جميع المتطوعين طوروا استجابة مناعية نتيجة للتطعيم".





وأكدت وزارة الدفاع عدم وجود آثار جانبية أو مضاعفات أو ردود فعل غير مرغوب فيها أو شكاوى بشأن الحالة الصحية للمتطوعين. وأضافت الوزارة "لتأكيد الأثر الإيجابي المحقق والسلامة من اللقاح وتحمله، سيخضع جميع المتطوعين في اليوم الـ 42 بعد التطعيم الأول مرة أخرى لفحص رقابي".



