كسر في ماسورة غاز طبيعي في العمرانية ليلًا.. هلع بين المواطنين بعد سماع دوي انفجار.. ورئيس الحي يكشف كواليس الواقعة

*رئيس الحي:
كسر ماسورة الغاز الطبيعي تسبب في دوي انفجار
تمت السيطرة الكاملة على الوضع دون خسائر
شهدت منطقة محور ترعة الزمر بالعمرانية، كسرا في ماسورة الغاز الطبيعي المتواجدة أسفل المحور وذلك أثناء عمليات الحفر مما أدى إلى تسريب الغاز، مساء أمس الأحد.
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على التسريب، وغلق خط الغاز المؤدى إلى الماسورة.
من جابنه كشف أكد اللواء محمد نور رئيس حي العمرانية بمحافظة الجيزة، التفاصيل الكاملة للحدث وأن كسر ماسورة الغاز لم يسفر عن أي خسائر، وتمت السيطرة عليه بعدها مباشرة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
وأضاف رئيس حي العمرانية، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن كسر ماسورة الغاز الطبيعي تسبب في دوي انفجار، وهو ما أثار حالة من الذعر لدى بعض المواطنين لكن سرعان ما تمت السيطرة عليه وإصلاح الكسر مباشرة.
وأكد مصدر مسئول بشركة "تاون جاس"، سرعة تعامل الشركة مع كسر ماسورة غاز بالعمرانية ، وأن الشركة قامت بالتحرك بشكل عاجل وتأمين الخط عن طريق غلق المنظم التالي للكسر، وتأمين البلوف بالخط وتمت السيطرة الكاملة على الوضع.
وعلى الفور تلقت شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي بسماع دوي انفجار، فانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة و٤ سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة، حتة تمت السيطرة عليه.
جدير بالذكر ان محافظة الجيزة تشهد حملات مكثفة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والاراضي الزراعية حيث استكملت محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراض أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.
وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.
وأكد محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملات إزاله مكثفة بمركز أوسيم، حيث تمت إزالة عقارين مخالفين بمنطقة الزرايب والبراجيل تتراوح مساحتها من 100 إلى 150 م، بالإضافة إلى إزالة تعديات بالأسوار على الأراضي الزراعية بمساحة 350 م تقريبا بمنطقة الزرايب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال راشد إنه جار استكمال إزاله 5 أبراج بشوارع صلاح الشربينى وناصر جمال بترعة عبد العال والرشاح وكورنيش النيل وإبراهيم حماد بأحياء الطالبية وبولاق الدكرور والوراق والعمرانية ومدينة الحوامدية.
وأوضح أنه تمت إزالة فيلا مقامة بالمخالفه بقرية الطرفاية بمركز ومدينة البدرشين على مساحة 250م، وقد تمت أعمال الإزالة بالكامل، إضافة إلى إزالة حالتي بناء مخالف وتعديات على أراضٍ أملاك الدولة بقرى بنى سلامة ووردان بمركز منشاة القناطر.
وأكد محافظ الجيزة أنه تمت إزالة أكثر من 100 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضى أملاك الدولة خلال اليومين الماضيين، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء جميع الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددًا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الجزاء القانونى.