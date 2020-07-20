كسر في ماسورة غاز طبيعي في العمرانية ليلًا.. هلع بين المواطنين بعد سماع دوي انفجار.. ورئيس الحي يكشف كواليس الواقعة

*رئيس الحي:

كسر ماسورة الغاز الطبيعي تسبب في دوي انفجار

تمت السيطرة الكاملة على الوضع دون خسائر

أثناء عمليات الحفر مما أدى إلى تسريب الغاز، مساء أمس الأحد.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على التسريب، وغلق خط الغاز المؤدى إلى الماسورة.

من جابنه كشف أكد اللواء محمد نور رئيس حي العمرانية بمحافظة الجيزة، التفاصيل الكاملة للحدث و أن كسر ماسورة الغاز لم يسفر عن أي خسائر، وتمت السيطرة عليه بعدها مباشرة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.









وأضاف رئيس حي العمرانية، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن كسر ماسورة الغاز الطبيعي تسبب في دوي انفجار، وهو ما أثار حالة من الذعر لدى بعض المواطنين لكن سرعان ما تمت السيطرة عليه وإصلاح الكسر مباشرة.