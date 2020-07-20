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تعليم

النشر العلمي الدولي.. دورة تدريبية بجامعة حلوان أونلاين

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:40 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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قســـم التعليــــم
نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، دورة تدريبية أون لاين بعنوان النشر العلمى الدولى، يأتى ذلك فى ضوء اهتمام جامعة حلوان بالبحث العلمى والنشر الدولى لكي تكون الجامعة فى صدارة صفوف التصنيف الدولي، أيضا تأكيدا على اهتمام الجامعة بتنمية مهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وإشراف الاستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

حاضر فى الدورة الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب ومدير وحدة دعم البحث العلمي بالجامعة، ومدير وحدة التصنيف الدولى، ومستشار البحث العلمي بالجامعة، ورئيس الجمعية المصرية  للأبحاث والتدريب في طب الكبد والجهاز الهضمي.

وتضمنت الدورة التدريبية تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية كتابة الورقة البحثية العلمية وأساليب الكتابة العلمية السليمة، وكيفية نشرها نشر علمى فى مجلات عالمية ودولية، ومعرفة دخول مواقع النشر العلمى، والتعرف على الاشتراطات الخاصة التي يتعين على المجلات استيفائها قبل الموافقة على إدراجها ضمن قواعد البيانات، وتم توضيح المنصات الإلكترونية للمجلات وللنشر الدولى مثل scopus وWeb of Science وغيرهم.

كما تناولت الدورة التدريبية كيفية تطوير ورفع مستوى المجلات العلمية الصادرة من كليات جامعة حلوان المختلفة وإدراجها بقواعد البيانات العالمية، وزيادة مخرجات البحث العلمى دوليا، وهذا بدوره يعود لرفع مراكز الجامعة فى التصنيف الدولى.

بالإضافة إلى التدريب على الاستخدام والدخول على بنك المعرفة المصري وقواعد البيانات العالمية والبحث على المجلات العلمية فى كل تخصص، حيث يعد بنك المعرفة المصرى أحد أكبر وأشمل بنوك المعرفة الموجودة على مستوى العالم نظرا لما يحتويه من مصادر معرفية وتعليمية وثقافية وبحثية من أكبر دور النشر والإنتاج العالمية، كما يعتبر أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم من حيث الإتاحة على المستوى القومي.
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