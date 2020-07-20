النشر العلمي الدولي.. دورة تدريبية بجامعة حلوان أونلاين

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، دورة تدريبية أون لاين بعنوان النشر العلمى الدولى، يأتى ذلك فى ضوء اهتمام جامعة حلوان بالبحث العلمى والنشر الدولى لكي تكون الجامعة فى صدارة صفوف التصنيف الدولي، أيضا تأكيدا على اهتمام الجامعة بتنمية مهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وإشراف الاستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.





حاضر فى الدورة الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب ومدير وحدة دعم البحث العلمي بالجامعة، ومدير وحدة التصنيف الدولى، ومستشار البحث العلمي بالجامعة، ورئيس الجمعية المصرية للأبحاث والتدريب في طب الكبد والجهاز الهضمي.





وتضمنت الدورة التدريبية تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية كتابة الورقة البحثية العلمية وأساليب الكتابة العلمية السليمة، وكيفية نشرها نشر علمى فى مجلات عالمية ودولية، ومعرفة دخول مواقع النشر العلمى، والتعرف على الاشتراطات الخاصة التي يتعين على المجلات استيفائها قبل الموافقة على إدراجها ضمن قواعد البيانات، وتم توضيح المنصات الإلكترونية للمجلات وللنشر الدولى مثل scopus وWeb of Science وغيرهم.





كما تناولت الدورة التدريبية كيفية تطوير ورفع مستوى المجلات العلمية الصادرة من كليات جامعة حلوان المختلفة وإدراجها بقواعد البيانات العالمية، وزيادة مخرجات البحث العلمى دوليا، وهذا بدوره يعود لرفع مراكز الجامعة فى التصنيف الدولى.



