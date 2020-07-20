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رياضة

العمومية والانتخابات.. اجتماع أون لاين بين اتحاد الكرة والفيفا لحسم أزمات الجبلاية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:42 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
يعقد حاليا اجتماعا أونلاين بين اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني والاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا.

كان خلافا نشب بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة من جانب وسارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن انتخابات الجبلاية القادمة وفقا للاءحة النظام الاساسي او القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧.

وينعقد اجتماع اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة مع الفيفا اونلاين بحضور وليد العطار القاءم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية والدكتور احمد عبدالله والدكتورة سحر الهوارى.

ومن المقرر أن يتم مناقشة الموعد النهائي لانعقاد الجمعية العمومية العادية القادمة والانتهاء من لائحة
النظام الاساسي وموعد انتخابات الجبلاية المقبلة.

يذكر ان اللجنة الاوليمبية برئاسة هشام حطب أرسلت خطابا رسميا إلى الجبلاية بشأن الدعوة إلى انعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية أو الطارءة وجاء على النحو التالي..

إلي رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ، بالإشارة إلي خطابكم الوارد اإلي اللجنة الأولمبية المصرية بالإفادة بالرأي في شأن الخطاب الوارد من الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي يطلب فيه إجراء جمعية عمومية غير عادية بنهاية شهر يوليو 2020 ، للتصويت علي تعديلات لائحة النظام الأساسي الجديدة واعتمادها ، وذلك وفقًا للمهام المكلفة بها اللجنة الخماسية في خطاب التكليف من الاتحاد الدولي .

بدراسة الموضوع من الناحية القانونية نفيدكم علمًا بأن الاتحاد المصري لكرة القدم لا يمكن له الدعوة إلي عقد الجمعية العمومية العادية او الغير عادية إلا بعد الانتهاء من التصنيف الخاص بأعضائه العاملين في جميعته العمومية ، ثم بعد ذلك يتم الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير عادية والمختصة بمناقشة وإقرار مشروع لائحة النظام الأساسي للاتحاد وفقًا للائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم المعمول بها حاليًا والمعتمدة والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 233 وقانون الرياضة وذلك لتمكين أعضاء الجمعية العمومية الخاصة بالموسم الحالي لإبداء رأيهم في مشروع اللائحة المقترح، حيث أنهم أصحاب الاختصاص الأصيل في هذا الشأن دون غيرهم وهذا للعلم والإحاطة وإتخاذ اللازم بناء عليه.
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