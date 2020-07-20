ميتسوبيشي mitsubishi تطرح عرضا جديدا على سيارتها في مصر

mitsubishi eclipse

تأتي السيارة mitsubishi eclipse بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي يوفر لها قوة تصل الي 150 حصانا وعزم دوران 250 نيوتن متر، وتنتقل القوة إلى العجلات الأمامية للسيارة من خلال ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات، وبما يوفر لها امكانية التسارع الي 100 كم في الساعة في 9.3 ثانية.









كما أشارت الشركة الي أن العرض الجديد يتوفر على شراء اكليبس كروس 2020 mitsubishi eclipse طوال شهر يوليو وأنه يطبق للشراء سواء من صالات عرض الوكيل نفسه دايموند موتورز أو من صالات العرض التابعة للموزعين المعتمدين للشركة.







وأكدت الشركة أن من يرغب في تجربة قيادة السيارة mitsubishi eclipse يمكنه تحديد موعد مع الشركة للتعرف عليها وعلي امكانياتها من خلال تجربتها موضحة أن سعر السيارة في مصر يبدأ من 380 ألف جنيه لأول فئة ويصل الي 480 ألف جنيه لأعلى فئة.