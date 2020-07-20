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محافظات

الأورمان تذبح 25 عجلًا خلال عيد الأضحى في كفر الشيخ

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:52 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمود زيدان
أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، اليوم أن الجمعية تقوم بتوزيع 25 عجلًا بلديًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وأوضح شعبان أن عملية التوزيع سوف تشمل 21 قرية بمختلف مراكز محافظة كفرالشيخ عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التوزيع سوف يتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.

وأشار شعبان إلى أن خطة التوزيع تشمل قرى قراجة والقنطرة وإسحاقة مركز كفرالشيخ، وقرى الحندقوقة والقليعة وكوبرى 7 والزعفران وأبوسكين مركز الحامول، وقرى إبشان وأبو عساكر والجرايدة وحى المحكمة مركز بيلا، وقريتي الرغامة وكوبرى الزاوية مركز الرياض، وقريتى برنبال وعرب المحضر مركز مطوبس، وقرية القصابي مركز سيدى سالم، وقرية سنديون مركز فوه، وقرية العجوزين مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ .  

الجدير بالذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التاكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وأيضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية.
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