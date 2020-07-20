وكيل صحة دمياط يلتقي بفرق كورونا الطبية .. صور

عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، اليوم ، اجتماعا بمكتبه مع الفرق الطبية القائمة على تشغيل أقسام الرعاية المركزة بمستشفيات علاج مصابي فيروس كورونا( الحميات . الصدر . دمياط العام . كفر سعد المركزى. الزرقا المركزي ).









جاء الاجتماع للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين و المشتبه في إصابتهم بفيروس الكورونا والمحتجزين بالحجر الصحى بتلك المستشفيات والتاكيد على تقديم الخدمة الطبية بشكل جيد للمرضي.









أقرأ أيضا:









ووجه وكيل وزارة الصحة ، مديري المستشفيات ببذل كل الجهد والعلم لتقديم خدمة طبية لائقة بالمستشفيات كما وجه بالعرض الفوري بأي معوقات لحلها .









وأشار وكيل وزارة الصحة ، الى ان المديرية تتخذ كافة الاجراءات الاحترازة والوقائية من فيروس كورونا وهناك تعقيم وتطهير يومى لكافة المنشآت الصحية ،وذلك يأتى في اطار الجهود المتواصلة من مديرية الصحة بدمياط لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.



