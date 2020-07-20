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محافظات

تعرف على الموقف الحالي لملف تقنين أراضي دمياط

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:01 ص
تعرف على الموقف الحالي
تعرف على الموقف الحالي لملف تقنين أراضي دمياط
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محافظات زينب الزغبي
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعًا، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ والزرقا، و مسئولى إدارة الأملاك و الشئون القانونية بالديوان العام، وذلك لمتابعة الموقف الحالى بملف تقنين أراضى الدولة طبقًا لأحكام القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧.

وتناول الاجتماع أيضًا استعراض شامل بالحالات الصالحة للتقنين والغير صالحة وكذا الحالات الغير مستوفية للشروط ، والإجراءات المُتخذة حيالها، فضلًا عن عرض ما انتهت عليه لجنتى المعاينة و التسعير.

وفى ذات السياق أكدت المحافظ بإعطاء مهلة لإستكمال خطوات التقنين للطلبات التابعة لولاية الوحدات المحلية والتى تم تثمينها وتسعيرها وذلك فى موعد أقصاه الثلاثاء ٢١ يوليو الجارى،، مؤكدة على عدم التهاون فى إسترداد حق الدولة وتطبيق القانون بكل حزم.

هذا وقد ناشدت محافظ دمياط المواطنين من مقدمى طلبات تقنين أراضى الدولة بجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة والمنضمة للمنظومة بديوان عام محافظة دمياط ، بسرعة التوجه إلى مقر الديوان لسداد رسوم المعاينة و المقررة حتى ٣٠ يوليو بدون غرامة وحتى ٣٠ أغسطس بغرامة قدرها ٢٪ والا سيتم اتخاذ إجراءات تعليق الطلب...
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