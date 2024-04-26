استهداف قواعد عسكرية لجيش الاحتلال في الجولان السوري

ذكرت صحيفة ليبانون نيوز 24 انه تم استهداف قواعد عسكرية للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل وفي جبل الشيخ.

قال حزب الله: قصف ‌‌‏مجاهدونا موقع حبوشيت ومقر ‏قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا

كانت المقاومة في لبنان أطلقت رشقة صاروخية تجاه مستوطنات قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأعلن حزب الله في وقت سابق تنفيذ هجوم جوي بمسيرات استهدفت مقر قيادة لواء "غولاني" ومقر وحدة "إيغوز 621" شمال ‏مدينة عكا

كما شن حزب الله هجوم جوي بمسيّرات استهدفت مقر قيادة لواء "غولاني" ومقر وحدة "إيغوز 621" شمال ‏مدينة عكا.

فيما دوت صفارات الإنذار ولأول مرة منذ بداية الحرب بالمنطقة من حيفا جنوبًا مرورًا بعكا ونهاريا وانتهاء بطول الحدود الشمالية.

وذكر إعلام إسرائيلي أن أكثر من 200 ألف إسرائيلي في الشمال دخلوا الي الملاجئ بعد هجوم شنته 3 طائرات بدون طيار تابعة لحزب الله.

