رفع درجة الاستعداد للقصوى بالوادي الجديد لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد إلى القصوى بجميع القطاعات والوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، والتي يصاحبها عواصف ترابية في عدد من المناطق.

وأكد المحافظ تفعيل غرفة العمليات والأزمات؛ للتعامل مع أي طوارئ وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، موجهًا الوحدات المحلية بسرعة التدخل لرفع آثار العواصف على الطرق، ومجابهة أي أعطال قد تحدث بالمرافق.

وناشد سائقي المركبات بتوخي الحذر على الطرق السريعة؛ لحين استقرار الأحوال وتحسن الرؤية الأفقية.

كما ناشد المواطنين، بالابتعاد عن أعمدة الإنارة واللافتات والأشجار؛ حرصًا على السلامة العامة.

وكشف عن أرقام غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة؛ في حال وجود أي بلاغات، وتشمل:

◾ الخط الساخن ١١٤.

◾ الخط الأرضي ٢٩٢٦١٨٣

◾ واتساب ٠١٠٠٩٩٤٥٤٧٧