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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع درجة الاستعداد للقصوى بالوادي الجديد لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد إلى القصوى بجميع القطاعات والوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، والتي يصاحبها عواصف ترابية في عدد من المناطق.

وأكد المحافظ تفعيل غرفة العمليات والأزمات؛ للتعامل مع أي طوارئ وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، موجهًا الوحدات المحلية بسرعة التدخل لرفع آثار العواصف على الطرق، ومجابهة أي أعطال قد تحدث بالمرافق.

وناشد سائقي المركبات بتوخي الحذر على الطرق السريعة؛ لحين استقرار الأحوال وتحسن الرؤية الأفقية.

تغطية احتياجات الوحدات الصحية من الأطباء بالتناوب في قرى الوادي الجديد

كما ناشد المواطنين، بالابتعاد عن أعمدة الإنارة واللافتات والأشجار؛ حرصًا على السلامة العامة.

وكشف عن أرقام غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة؛ في حال وجود أي بلاغات، وتشمل:
◾ الخط الساخن ١١٤.
◾ الخط الأرضي     ٢٩٢٦١٨٣
◾ واتساب         ٠١٠٠٩٩٤٥٤٧٧

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