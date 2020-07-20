قللات الأدب والتربية..أحمد السعدني يوجه رسالة لمن يهاجم عبد الرحمن أبو زهرة

كتب الفنان أحمد السعدني عبر حسابه علي "فيس بوك" بشأن الأزمة الأخيرة التي تعرض لها الفنان عبد الرحمن أبو زهرة .









قائلا: "أول فيلم أعمله في حياتي هو فيلم يوم الكرامة، إخراج أستاذ علي عبد الخالق كنت طالب في المعهد وكان عندي امتحان 9 الصبح في الهرم وتصوير 2 الظهر في بورسعيد، قلبت الامتحان في ساعة وقولت عشان انجز أخد القطر لبورسعيد ركبت القطر 11 ونمت".





تابع أحمد السعدني: "أنا نايم كنت بحلم إن القطر كل شوية يقف وناس تنزل وناس تركب، صحيت حسيت إني نمت كتير إزاي كده والطريق ساعتين تقريبًا ببص في الساعه لقيتها 4 العصر ولقيت الإنتاج مكلمني 34 مرة ولقيت القطر واقف يحمل قمة الازبهلال مع إحساس بالرغبة العارمة لعمل البيبي ومن فتحة بقي اللي مخلية الست اللي قاعدة جنبي شافت زوري تقريبًا قالت لي مالك في إيه قلت لها إحنا فين؟ قالت لي في القصاصين ما علينا إني معرفتش إحنا فين برضه قلت لها مش احنا رايحين بورسعيد؟ قالت لي آه بس ده قشاش بيقف في كذا محط، أعمل إيه كلمتهم قلت لهم سمعوني من المنقي خيار، المهم على ما وصلت وجهزت الساعة كانت 6 دخلت وشي في الأرض".





أضاف: "والأستاذ بيشرح المشهد كنت ميت من الجوع أكيد ما أكلتش من الصبح كان في إيدي سندوتش بضربه في الخباثة، على قدر الإمكان وفي لحظة وأنا بستطعم الجبنة السايحة سمعت الأستاذ بيقول بريك يا جماعة عشان الأستاذ أحمد بياكل بصيت على أحمد عز لقيته ما بياكلش، عرفت إن أنا المقصود اللقمة وقفت في زوري ياسر جلال هبدني واحدة على ضهري بتوجعني لحد دلوقتي بس سلكت اللقمة قلت بصوت متحشرج لا يا أستاذ أنا خلصت الحمدلله قال اطفوا النور وقعدهم كلهم وقالي كمل السندوتش كملته وأنا بطفحه طبعًا كأني ببلع زلط وأثناء ده أستاذ علي اللي هو حبيب أبويا مسكني غسيل ومكواه من اللي قلبك ما يحبهمش".



