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محافظات

ميناء دمياط : تصدير 470 حاوية مكافئة فواكه وخضراوات وحاصلات زراعية إلى 4 دول

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 3 سفن حاويات و عدد 12 سفينة بضائع عامة . بينما غادر عدد 1 سفينة حاويات و عدد 6 سفن بضائع عامة . و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ،وسط تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان ،بان حركة الصادر من البضائع العامة،بلغت 7650 طنا تشمل : 1400 طن علف بنجر و 1650 طن رمل و 1900 طن فوسفات و 2700 طن ملح ، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18256 طنا تشمل : 4526 طن حديد و 10680 طن ذرة و 300 طن زيت طعام و 2750 طن سكر .

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وأضاف البيان ، ان اجمالى حركة الصادر من الحاويات 470 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( عنب و فراولة ) وخضروات ( فاصوليا ) وحاصلات زراعية ( برسيم و كتان ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و تركيا و سلوفينيا و مالطا .


وأوضح البيان ،أن عدد الحاويات الوارد 250 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 4026 حاوية مكافئة .ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 29181 طنا، كما غادر عدد 1629 شاحنة منها 514 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 24963 من البضائع العامة.
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