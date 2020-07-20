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برلمان

البرلمان يوافق على إضافة العاملين بالمستشفيات الجامعية والأزهر لبدل المهن الطبية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:27 م
مواجهة كورونا
مواجهة كورونا
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة اليوم، على طلب مقدم من الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، بتعديل بعض مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، وزيادة بدل المخاطر، بإضافة العاملين بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر للفئات المستفيدة من بدل مخاطر المهن الطبية وزيادته وفقا لمشروع القانون.

وأكد النائب، أن التعديل على البند 2 من المادة 3 في ضوء ملاحظة مجلس الدولة بشأن خلو النص من بعض الفئات التي تتساوى في المراكز القانونية واستحقاق بدل العدوى ومخاطر المهن الطبية، وهم العاملون بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر"، ووافق المجلس على التعديل.

كما وافق المجلس على طلب العماري بإجراء مداولة على المادة الرابعة الفقرة الأولى، حيث أدخل تعديل اتساقا مع تعديل المادة 3 بعد إضافة العاملين بمستشفيات جامعة الأزهر، بإضافة عبارة " أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، وكذلك وافق على طلبه بتعديل المادة 9، حيث تم حذف البند الخاص بممثل عن هيئة الرقابة الإدارية بناء على طلب هيئة الرقابة الإدارية.
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