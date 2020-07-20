البرلمان يوافق على إضافة العاملين بالمستشفيات الجامعية والأزهر لبدل المهن الطبية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة اليوم، على طلب مقدم من الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، بتعديل بعض مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، وزيادة بدل المخاطر، بإضافة العاملين بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر للفئات المستفيدة من بدل مخاطر المهن الطبية وزيادته وفقا لمشروع القانون.





وأكد النائب، أن التعديل على البند 2 من المادة 3 في ضوء ملاحظة مجلس الدولة بشأن خلو النص من بعض الفئات التي تتساوى في المراكز القانونية واستحقاق بدل العدوى ومخاطر المهن الطبية، وهم العاملون بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر"، ووافق المجلس على التعديل.



