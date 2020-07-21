AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أحكام مهمة للمرأة خلال فترة الحيض.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:54 ص
أحكام مهمة للمرأة
أحكام مهمة للمرأة خلال فترة الحيض
Advertisements
يارا زكريا
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العبادات التي يمكن أن تفعلها المرأة في فترة الحيض كثيرة، فهي لا تمنع من جميعها، وإن كانت لا تقرب من الصلاة و الصوم و قراءة القرآن من المصحف . 

وأوضح « عاشور» خلال فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك» أنه من ضمن العبادات التي تجوز للمرأة ولا تمنع منها اخراج الصدقات وذكر الله؛ فلهما فضل وثواب عظيم.

وأضاف المستشار العلمي لمفتي الجهورية أن هذا من فضل الله على عباده أن جعل لهم تنوع في الطاعات، لافتًا: «الأفضل لها ترك القرآن هذه الفترة أو قراءته عند الضرورة دون تحريك اللسان بإجراءئه على القلب من الهاتف، وبديل ذلك قراءة الأذكار وصلة الأرحام ونفع الناس».


"ما الحكم إذا حدث وطء محرم أثناء فترة الحيض..هل يجب على الزوجة الاغتسال؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الإبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال احد فيديوهات البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك». 
 
وبين« ممدوح» إأنه مع حرمة ما حدث؛ لا يجب على الزوجة سوى غسل واحد فقط عندما تنتهي فترة الحيض، ولا يجب عليها غسلان. 

وأفاد مدير إدارة الفروع الفقهية بالإفتاء، أنه إذا قضي الزوجان وترهما من غير علاقة كاملة؛ عندئذ يجب الغسل على الزوج، أما الزوجة يجب عليها الغسل الخاص بالطهارة من الحيض فقط.


هل يجب الاغتسال من الحيض قبل العلاقة الزوجية؟

نبه الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن المرأة الحائض لا يمكنها أداء العبادات ومعاشرة زوجها حتى تغتسل وتتطهر من حيضها.

وأبان « جمعة» في فيديو بثته قناته الرسمية على يوتيوب ردًا على سؤال: "هل يجب الاغتسال من الحيض قبل العلاقة الزوجية ؟" أن المرأة المريضة التي لا تستطيع الاغتسال بعد انقطاع دم الحيض عنها، يمكنها أن تتيمم قبل أن يقربها زوجها.

وواصل أن التيمم رخصة في حال فقد الماء حقيقة؛ كمن لم يجد الماء في المكان الموجودة فيه، أو حكمًا كمن عجز عن استعمال الماء بسبب مرض شديد أو نحوه.

كيف تغتسل من الجنابة: 

أكد الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الجنابة تمنع الإنسان من مباشرة العبادات كالصلاة وقراءة القرآن والطواف بالكعبة، مشيرًا إلى أن ركني الاغتسال من الجنابة هما النية وتعميم جميع الجسد بالماء.

وأكمل «العجمي» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، أن الاغتسال لا يلزم منه المياه الكثيرة، بل يلزم تعميم جميع الجسد بالماء، لافتًا إلى أن الغٌسل الكمالي(غُسل السنة) يكون بالاستنجاء ثم الوضوء كالوضوء للصلاة ثم إفاضة الماء على بشرة رأسه ثلاث مرات ثم يعمم الجزء الأيمن من الجسم بالماء يليها الجزء الأيسر، وأخيرًا يعمم الجسد كاملًا بالماء.


حكم جماع الزوجة في صيام الفرض:  

بين الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الإنسان الذي جامع زوجته في نهار رمضان؛ يجب عليه صيام 60 يومًا فإن لم يستطع؛ أطعم عن 60 مسكيًنا من أوسط ما يطعم به أهله.

وأوضح « جمعة» في فيديو بثته قناته الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: "ما حكم من جامع زوجته أثناء صيام النذر؟" أنه لا تجب عليه فدية من جامع زوجته أثناء صيام رمضان ، لكن يجب عليه قضاء اليوم الذي أفطره.

كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان ثم مات: 

نوه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية،  أن كفارة جماع المرأة في نهار رمضان، مؤكدًا أن على الرجل صيام 60 يومًا فمن لم يستطع فليطعم 60 مسكينًا.

وتابع « عاشور» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان ثم مات ؟ أن المرأة التي تريد أن تقضي ما على زوجها من حق لله، فلتصم عنه 60 يومًا أو أي أحد من أوليائه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه».

وواصل أنه حال عجز أولياء الميت عن الصيام؛ فليطعموا 60 مسكيًنا من أوسط ما يطعمون به أهلهم، لافتًا إلى إن إخراج الفدية يكون بعد الدعاء له وكثرة الاستغفار.

شاهدي أيضًا: للسعادة الزوجية .. الإفتاء توجه رسالة للأزواج بـ 22 سنة نبوية مهجورة

اعتقاد خاطئ عن كفارة الجماع في نهار رمضان:

وكان الدكتور مجدي عاشور، المُستشار العلمي لمفتي الجمهور، قد قال في فتوى سابقة له، إن من جامع زوجته في نهار رمضان يجب عليه صيام شهرين متتابعين، منوهًا بأن البعض يستسهل ويخرج الكفارة إطعام 60 مسيكنًا، مشددًا على أنه يجب الصيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع الصيام لسبب مرضي، وبأمر طبيب، فلك أن تطعم 60 مسكينًا.

وأضاف «عاشور» خلال إجابته عن سؤال: «جامعت زوجتي في نهار رمضان وسألت شيخا فقال لي أطعم 60 مسكينا ..فهل هذا يكفي؟»، قائلًا: «عليك بصيام شهرين متتابعين أنت وزوجتك ولا يجوز لكما الفطر ولو يوم واحد فإذا حدث عليك بإعادة الصيام من البداية».





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية تكفير ذنب تارك الصيام عمدا .. البحوث الإسلامية يوضح

فدية الصيام .. مقدارها ووقت إخراجها وحكم إخراجها مالاً بدلاً من الإطعام

ما الحكم إذا حدث وطء محرم أثناء الحيض.. هل يجب على الزوجة الاغتسال؟

هل يجوز إخراج كفارة لنذرين معا أم يجب إخراجها منفصلة؟.. أمين الفتوى يرد

الصيام أم الإطعام .. ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر؟.. أمين الفتوى يجيب

ترشيحاتنا

تبكي بحرقة.. أماني السويسي تتعرض للضرب المبرح من متعهد حفلات

حبَّة سامَّة يجب إخراجها فورا قبل تدمير الحلف.. تركيا الحلقة الأضعف في الناتو (تقرير)

تعرف على أسعار العجول استعدادا لعيد الأضحي المبارك..فيديو

عفاف مصطفى تعتذر لـ عبد الرحمن أبو زهرة: كلمتك وجعتني ومكنتش عاوزة شهرة.. فيديو

الصحة العالمية تعبّر عن قلقها إزاء تسارع وتيرة وباء كورونا في أفريقيا

من الجهاز التنفسي إلى الفم.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ فولكس فاجن بولو الجيل السادس .. صور

تعرض فيراري F40 نادرة لحادث أثناء تجربة قيادتها.. صور

بعد أنباء عن إصابتها بـ نزيف في المخ.. شاهد شقيقة الفنانة زينة