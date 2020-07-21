أحكام مهمة للمرأة خلال فترة الحيض.. فيديو

كيف تغتسل من الجنابة:

وأكمل «العجمي» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، أن الاغتسال لا يلزم منه المياه الكثيرة، بل يلزم تعميم جميع الجسد بالماء، لافتًا إلى أن الغٌسل الكمالي(غُسل السنة) يكون بالاستنجاء ثم الوضوء كالوضوء للصلاة ثم إفاضة الماء على بشرة رأسه ثلاث مرات ثم يعمم الجزء الأيمن من الجسم بالماء يليها الجزء الأيسر، وأخيرًا يعمم الجسد كاملًا بالماء.











حكم جماع الزوجة في صيام الفرض:



بين



وأوضح « جمعة» في فيديو بثته قناته الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: "ما حكم من جامع زوجته أثناء صيام النذر؟" أنه لا تجب عليه فدية من جامع زوجته أثناء صيام رمضان ، لكن يجب عليه قضاء اليوم الذي أفطره.



كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان ثم مات: بين الدكتور علي جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الإنسان الذي جامع زوجته في نهار رمضان؛ يجب عليه صيام 60 يومًا فإن لم يستطع؛ أطعم عن 60 مسكيًنا من أوسط ما يطعم به أهله.وأوضح « جمعة» في فيديو بثته قناته الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: "ما حكم من جامع زوجته أثناء صيام النذر؟" أنه لا تجب عليه فدية من جامع زوجته أثناء صيام رمضان ، لكن يجب عليه قضاء اليوم الذي أفطره.



نوه



وتابع « عاشور» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان ثم مات ؟ أن المرأة التي تريد أن تقضي ما على زوجها من حق لله، فلتصم عنه 60 يومًا أو أي أحد من أوليائه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه».



وواصل أنه حال عجز أولياء الميت عن الصيام؛ فليطعموا 60 مسكيًنا من أوسط ما يطعمون به أهلهم، لافتًا إلى إن إخراج الفدية يكون بعد الدعاء له وكثرة الاستغفار. نوه الدكتور مجدي عاشور ، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن كفارة جماع المرأة في نهار رمضان، مؤكدًا أن على الرجل صيام 60 يومًا فمن لم يستطع فليطعم 60 مسكينًا.وتابع « عاشور» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان ثم مات ؟ أن المرأة التي تريد أن تقضي ما على زوجها من حق لله، فلتصم عنه 60 يومًا أو أي أحد من أوليائه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه».وواصل أنه حال عجز أولياء الميت عن الصيام؛ فليطعموا 60 مسكيًنا من أوسط ما يطعمون به أهلهم، لافتًا إلى إن إخراج الفدية يكون بعد الدعاء له وكثرة الاستغفار.







وكان



وأضاف «عاشور» خلال إجابته عن سؤال: «جامعت زوجتي في نهار رمضان وسألت شيخا فقال لي أطعم 60 مسكينا ..فهل هذا يكفي؟»، قائلًا: «عليك بصيام شهرين متتابعين أنت وزوجتك ولا يجوز لكما الفطر ولو يوم واحد فإذا حدث عليك بإعادة الصيام من البداية». وكان الدكتور مجدي عاشور ، المُستشار العلمي لمفتي الجمهور، قد قال في فتوى سابقة له، إن من جامع زوجته في نهار رمضان يجب عليه صيام شهرين متتابعين، منوهًا بأن البعض يستسهل ويخرج الكفارة إطعام 60 مسيكنًا، مشددًا على أنه يجب الصيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع الصيام لسبب مرضي، وبأمر طبيب، فلك أن تطعم 60 مسكينًا.وأضاف «عاشور» خلال إجابته عن سؤال: «جامعت زوجتي في نهار رمضان وسألت شيخا فقال لي أطعم 60 مسكينا ..فهل هذا يكفي؟»، قائلًا: «عليك بصيام شهرين متتابعين أنت وزوجتك ولا يجوز لكما الفطر ولو يوم واحد فإذا حدث عليك بإعادة الصيام من البداية».



