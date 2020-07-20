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توك شو

سامح حسين: الرجال يغضبون من إدمان السيدات للمسلسلات .. فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:40 م
سامح حسين
سامح حسين
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ريهام فيكتور
قال الفنان سامح حسين، إن أكثر شيء يغضب المرأة من زوجها عندما يصبح كثير التدخين بعد الزواج، دون أن يظهر تدخينه للسجائر قبل الزواج .

وأضاف الفنان سامح حسين، خلال تقديمة لبرنامج "راجل و 2 ستات " المذاع على فضائية ، " ON E " ، أن الرجال أيضا يغضبون من النساء لأنهم يدمنون المسلسلات وخاصة التركية والهندية .

وأشار الفنان سامح حسين، إلى أن علاقة الأب بابنه يجب ان تكون علاقة صداقة حتى يستطيع أن يتعامل معه بشكل جيد. 

وتابع الفنان سامح حسين ، انه لابد من الصداقة مع الأولاد منذ صغرهم، وأن يستوعب الطفل أن والده يكلمه من أجل مصلحته ، ويتقبل النصيحة منه.
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