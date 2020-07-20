سامح حسين: الرجال يغضبون من إدمان السيدات للمسلسلات .. فيديو

قال الفنان سامح حسين ، إن أكثر شيء يغضب المرأة من زوجها عندما يصبح كثير التدخين بعد الزواج، دون أن يظهر تدخينه للسجائر قبل الزواج .





وأضاف الفنان سامح حسين، خلال تقديمة لبرنامج "راجل و 2 ستات " المذاع على فضائية ، " ON E " ، أن الرجال أيضا يغضبون من النساء لأنهم يدمنون المسلسلات وخاصة التركية والهندية .





وأشار الفنان سامح حسين، إلى أن علاقة الأب بابنه يجب ان تكون علاقة صداقة حتى يستطيع أن يتعامل معه بشكل جيد.





وتابع الفنان سامح حسين ، انه لابد من الصداقة مع الأولاد منذ صغرهم، وأن يستوعب الطفل أن والده يكلمه من أجل مصلحته ، ويتقبل النصيحة منه.