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برلمان

استجابة لاقتراح أبو العينين.. "النواب" يوافق على زيادة بدل المهن الطبية بأثر رجعي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:39 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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فريدة محمد- ماجدة بدوي- يوسف سامح|تصوير: خالد مشعل
أكد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مجلس النواب الحالي، له إنجازات تاريخية بمعنى الكلمة من حيث كم القوانين التي تمت مناقشتها ونوعيتها والمجالات التى تنظمها وأيضا عمق المناقشات التي تتم داخل قاعة البرلمان.


وتابع "أبو العينين"، في كلمته أمام الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أنه يجب علي جميع أعضاء مجلس النواب أن يكونوا فخورين بما قدموا لوطنهم، موجهًا حديثه للدكتور عبد العال: "أعطيتم الفرصة لكل نائب تحت القبة أن يتحدث بحرية"، ولفت إلى أن د. عبد العال له مكانة دولية، وهذا ما حدث خلال لقائه برئيس  البرلمان الأوروبي والذي تحدث حديثا مطولا عن دور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.


وطالب النائب محمد أبو العينين بضرورة توضيح أهمية التصويت اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والتى تنص على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة البدل بنسبة 75%.


وطالب ببدء العمل بالقانون بأثر رجعي منذ بداية جائحة كورونا حتى يستفيد منه أسر شهداء الأطقم الطبية الذين استشهدوا أثناء ممارسة عملهم لمواجهة كورونا منذ يوم 13 فبراير 2020 .


كما وجه الشكر لكل العاملين فى المجال الطبى على تضحياتهم وجهودهم لمواجهة فيروس كورونا. وطالب بضرورة أن يقدم صندوق مخاطر المهن الطبية تعويضا ومعاشا شهريا استثنائيا لأسر الشهداء مؤكدا ضرورة مراجعة شاملة لأجور القطاع الطبى بأكمله بما يتناسب مع حجم الجهد والمخاطر التي يتعرضون لها. وحتى لا يضطروا للهجرة للخارج للبحث عن زيادة دخولهم.


واستجابة لاقتراح ابو العينين بدأ مجلس النواب، التصويت النهائي، نداءً بالاسم على مشروع قانون المهن الطبية لتطبيقه بأثر رجعى.


ويتضمن المشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والتى تنص على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة البدل بنسبة 75%.
استجابة لاقتراح أبو العينين.. "النواب" يوافق على زيادة بدل المهن الطبية بأثر رجعي
استجابة لاقتراح أبو العينين.. "النواب" يوافق على زيادة بدل المهن الطبية بأثر رجعي
استجابة لاقتراح أبو العينين.. "النواب" يوافق على زيادة بدل المهن الطبية بأثر رجعي
استجابة لاقتراح أبو العينين.. "النواب" يوافق على زيادة بدل المهن الطبية بأثر رجعي
استجابة لاقتراح أبو العينين.. "النواب" يوافق على زيادة بدل المهن الطبية بأثر رجعي
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