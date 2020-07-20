استجابة لاقتراح أبو العينين.. "النواب" يوافق على زيادة بدل المهن الطبية بأثر رجعي

أكد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مجلس النواب الحالي، له إنجازات تاريخية بمعنى الكلمة من حيث كم القوانين التي تمت مناقشتها ونوعيتها والمجالات التى تنظمها وأيضا عمق المناقشات التي تتم داخل قاعة البرلمان.
وتابع "أبو العينين"، في كلمته أمام الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أنه يجب علي جميع أعضاء مجلس النواب أن يكونوا فخورين بما قدموا لوطنهم، موجهًا حديثه للدكتور عبد العال: "أعطيتم الفرصة لكل نائب تحت القبة أن يتحدث بحرية"، ولفت إلى أن د. عبد العال له مكانة دولية، وهذا ما حدث خلال لقائه برئيس البرلمان الأوروبي والذي تحدث حديثا مطولا عن دور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.
وطالب النائب محمد أبو العينين بضرورة توضيح أهمية التصويت اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والتى تنص على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة البدل بنسبة 75%.
وطالب ببدء العمل بالقانون بأثر رجعي منذ بداية جائحة كورونا حتى يستفيد منه أسر شهداء الأطقم الطبية الذين استشهدوا أثناء ممارسة عملهم لمواجهة كورونا منذ يوم 13 فبراير 2020 .
كما وجه الشكر لكل العاملين فى المجال الطبى على تضحياتهم وجهودهم لمواجهة فيروس كورونا. وطالب بضرورة أن يقدم صندوق مخاطر المهن الطبية تعويضا ومعاشا شهريا استثنائيا لأسر الشهداء مؤكدا ضرورة مراجعة شاملة لأجور القطاع الطبى بأكمله بما يتناسب مع حجم الجهد والمخاطر التي يتعرضون لها. وحتى لا يضطروا للهجرة للخارج للبحث عن زيادة دخولهم.
واستجابة لاقتراح ابو العينين بدأ مجلس النواب، التصويت النهائي، نداءً بالاسم على مشروع قانون المهن الطبية لتطبيقه بأثر رجعى.
ويتضمن المشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والتى تنص على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة البدل بنسبة 75%.
وتابع "أبو العينين"، في كلمته أمام الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أنه يجب علي جميع أعضاء مجلس النواب أن يكونوا فخورين بما قدموا لوطنهم، موجهًا حديثه للدكتور عبد العال: "أعطيتم الفرصة لكل نائب تحت القبة أن يتحدث بحرية"، ولفت إلى أن د. عبد العال له مكانة دولية، وهذا ما حدث خلال لقائه برئيس البرلمان الأوروبي والذي تحدث حديثا مطولا عن دور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.
وطالب النائب محمد أبو العينين بضرورة توضيح أهمية التصويت اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والتى تنص على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة البدل بنسبة 75%.
وطالب ببدء العمل بالقانون بأثر رجعي منذ بداية جائحة كورونا حتى يستفيد منه أسر شهداء الأطقم الطبية الذين استشهدوا أثناء ممارسة عملهم لمواجهة كورونا منذ يوم 13 فبراير 2020 .
كما وجه الشكر لكل العاملين فى المجال الطبى على تضحياتهم وجهودهم لمواجهة فيروس كورونا. وطالب بضرورة أن يقدم صندوق مخاطر المهن الطبية تعويضا ومعاشا شهريا استثنائيا لأسر الشهداء مؤكدا ضرورة مراجعة شاملة لأجور القطاع الطبى بأكمله بما يتناسب مع حجم الجهد والمخاطر التي يتعرضون لها. وحتى لا يضطروا للهجرة للخارج للبحث عن زيادة دخولهم.
واستجابة لاقتراح ابو العينين بدأ مجلس النواب، التصويت النهائي، نداءً بالاسم على مشروع قانون المهن الطبية لتطبيقه بأثر رجعى.
ويتضمن المشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والتى تنص على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة البدل بنسبة 75%.