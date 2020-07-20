إزالة برج مخالف من 12 طابقا في شبرا الخيمة

شهد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حملة إزالة برج سكني مخالف بدون ترخيص على مساحة 110 أمتار مكون من أرضي و11 طابق علوي ومخالف للشروط الهندسية وخطوط التنظيم بشارع جمال عبد الناصر بمدينة التعاون بحي غرب شبرا الخيمة.









وأكد محافظ القليوبية استمرار مراقبة أعمال البناء بالمحافظة على مدار الساعة للتصدي لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون.





وحذر المحافظ كل من تسول له نفسه استغلال الأزمات في انتهاك القانون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضده ، مشددا على رؤساء المدن والأحياء بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء فى المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.





من ناحية اخرى فتتح محافظ القليوبية الدورة التدريبية التي عقدت بديوان عام المحافظة بحضور المهندس حلمي محمد عيد رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المدن بالهيئة العامة للتخطيط العمراني والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني بالقليوبية.





وناقشت الدورة المخططات الاستراتيجية العامة ومشكلات المخططات التفصيلية، والرد على استفسارات المهندسين المختلفة، في إطار قانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.