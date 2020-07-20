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أخبار البلد

رئيس الإنجيلية يشارك في حفل تنصيب القس ماكن زكريا راعيا لإنجيلية شبرا الخيمة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:54 م
الدكتور القس إندريه
الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية
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سامح سلام
شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، في تنصيب القس ماكن زكريا راعيًا للكنيسة الإنجيلية بشبرا الخيمة، بحضور قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر وسنودس النيل الإنجيلي.

كما شارك في الاحتفالية عدد من القيادات الدينية والشعبية بمنطقة شبرا الخيمة، والدكتورة مريم حليم رئيس جمعية نهضة مصر للتنمية البشرية.

وتم خلال الاحتفالية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية لرئاسة الطائفة الإنجيلية، والخاصة بعودة فتح الكنائس، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس ماكن زكريا وأسرته وشعب الكنيسة، بتنصيبه راعيًا للكنيسة الإنجيلية بشبرا الخيمة، متمنيا له التوفيق في خدمته وتأدية رسالته الرعوية وتقدم العون للجميع.

كما شارك في برنامج الحفل، القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس سامح لطفي، رئيس اللجنة الروحية لمجمع القاهرة الإنجيلي، والقس سامح فيليب، نائب رئيس مجمع القاهرة، والقس جون سامي، رئيس مجلس كنيسة شبرا الخيمة.

وشارك أيضا القس يوسف عادل، راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا البلد، والقس نصرالله زكريا، المدير التنفيذي بمجلس الإعلام، والقس فوزي فرج الله، راعي الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج، والقس هاني موسى، راعي الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية، والشيخ عصام واصف رئيس مجلس الشيوخ.
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