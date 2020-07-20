ارتفاع حالات التعافى من كورونا بمستشفى الوقف المركزى إلى 157 حالة

قال كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، إن مستشفى الوقف المركزى، أعلن عن تعافى و خروج حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى عدد الحالات إلى ١٥٧ حالة، منذ تحويلها الى مستشفى عزل .





جاء ذلك خلال جولته على رأس اللجنة الفرعية المختصة بالمرور اليومي على كافة المستشفيات و أماكن العزل لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج و المستلزمات الطبية والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المريض والأطباء و التمريض، رافقه خلال الجولة الدكتور أشرف الأحمر، مدير عام الطب العلاجي وأعضاء اللجنة.





وأشار شلبى، إلى أن نتائج تحاليلهم تحولت من الإيجابية إلى السلبية بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم و فقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



كما تفقد السكرتير العام، خلال جولته أقسام" الصيدلية – المعمل – المطبخ – المخازن"، حيث تم التأكد من قبل أعضاء اللجنة من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات، وكذا التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة.





كما اطمأن شلبى، على توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمعمل وكذا الادوية والامصال وكافة أصناف العلاج الوارد في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا وبكميات كافية، كما تم مراجعة موقف حضور وانصراف العاملين بالمستشفى.

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