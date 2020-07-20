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محافظات

وصول جهاز فصل بلازما المتعافين من كورونا بالمركز الإقليمى لنقل الدم بقنا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:38 م
صدى البلد
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يوسف رجب

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن وصول جهاز فصل بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى المركز الإقليمى لنقل الدم بالمحافظة لبدء علاج المصابين بالفيروس ببلازما المتعافين.


وأوضح الداودى، أنه تم إعداد قاعدة بيانات كاملة بالتعاون مع مستشفيات الحجر والعزل الصحي بمحافظة قنا والتى تمكنت من تحقيق نسب تعافي طيبة خلال الفترة المنقضية.


و أشار محافظ قنا، إلى إنه سوف يتم التواصل مع المتعافين من فيروس كورونا المستجد وفقا لقاعدة البيانات بالتنسيق مع مديرية الصحة وإجراء فحص طبي شامل قبل التبرع للاطمئنان على الحالة العامة للمتبرع ومدى انطباق الشروط الصحية الآمنة للتبرع مؤكدا على تدريب العاملين بالمركز على أعمال استخدام الجهاز .


ودعا محافظ قنا، جميع المتعافين من فيروس كورونا بالتبرع بالبلازما لاستخدامها كأجسام مضادة لعلاج المصابين لتقوية المناعة والمساعدة في العلاج لأهلنا.


و أشار محافظ قنا، إلى توفير جميع الإمكانات لبنك الدم لسحب البلازما، مؤكدًا أن سحبها يتم بطريقة سهلة وبتقنيات آمنة للمتبرعين.


 و أوضح محافظ قنا، أن ذلك يأتى فى إطار جهود الدولة لإيجاد خطوط علاجية متنوعة للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بما يسهم فى زيادة نسب الشفاء بين المرضى.


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