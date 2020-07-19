على مساحة 2500 فدان .. محافظ قنا يشهد تسليم موقع إنشاء أكبر مجمع داجني بالمراشدة

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تسليم الموقع المخصص لإقامة أكبر مجمع داجني علي مساحة 2500 فدان بتكلفة 570 مليون جنيه بصحراء قرية المراشدة بمركز الوقف.





جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب المحافظ و العميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد و ياسر غزالي، رئيس مجلس إدارة شركة قنا للدواجن والدكتور عوض عبد الحافظ، المدير التنفيذي للشركة والدكتور نبيل الموجي، استشاري زراعات الجوجوبا بمصر والوطن العربي.





وأوضح محافظ قنا، أنه صدر قرار جمهوري بتخصيص 2500 فدان لصالح شركة قنا للدواجن بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عام بهدف الاستفادة من الظهير الصحراوي الممتد وشبكة الطرق الحديثة بالمحافظة، لافتًا إلى أن القيمة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 570 مليون جنيه ويوفر حوالي 700 فرصة عمل مباشرة و 1500 فرصة غير مباشرة للشباب من أبناء المحافظة.





أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المرحلة التنفيذية للمشروع سوف تستغرق ثلاثة سنوات، موضحًا أن المشروع سوف يتضمن إقامة ثلاثة محطات أمهات دواجن تستوعب 140 ألف فرخة أم لإنتاج 15 مليون بيضة مخصبة تنتج بحد أدني 13 مليون كتكوت سنويا، بالإضافة إلى 9 محطات تسمين طاقتها الاستيعابية 12 مليون فرخة سنويا ومجزر آلي قدرته الإنتاجية 6 آلاف فرخة/ ساعة، فضلا عن معمل تفريخ مصمم ليحتضن 15 مليون بيضة سنويا.





جدير بالذكر أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تنمية القطاع الزراعي خاصة فيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات التي توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين و أهمها مشروعات الثروة الداجنة لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي لسد الفجوة الغذائية من بعض الاحتياجات الاستراتيجية بما يخفف من عبء الفاتورة الاستيرادية سواء على مستوى الدواجن الحية والمذبوحة.





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