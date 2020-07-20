عبر تطبيق زووم.. الهيئة الإنجيلية تنظم ندوة «التكافل الاجتماعي والعبور من أزمة كورونا»

ينظم ملتقى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية برئاسة الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ندوة بعنوان "التكافل الاجتماعي والعبور من أزمة كورونا طرق وآليات جديدة".





تقام الندوة في السابعة من مساء غد، الثلاثاء، عبر تطبيق زووم، ويشارك فيها نخبة من الأساتذة والمتخصصين وعلماء الاقتصاد والسياسة من مصر وعدد من الدول العربية.





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ومن المقرر أن يلقى الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأى العام وزير الاتصالات الأسبق كلمة خلال الندوة، التى يشارك فيها أيضا الدكتور عامر الحافي أستاذ الأديان بجامعة آل البيت المستشار الأكاديمي للمعهد الملكي للدراسات الدينية بالأردن، والدكتورة شيرين الشواربي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، والدكتور أيمن عبد الوهاب نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.





كانت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت رئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، شاركت في إطلاق عدة مبادرات للمساهمة في دعم جهود محافظة بني سويف في مجابهة تداعيات أزمة كورونا على عدة مستويات.





ويقوم منتدى حوار الثقافات بوحدة الحوار بالهيئة الإنجيلية، بتنفيذ مبادرة بعنوان "ها نعدي الصعب" بالتعاون مع بيت العائلة المصرية فرع ببا بمحافظة بني سويف، ومبادرة "سفراء السلام ببني سويف" بالتعاون مع مديرية الشباب وممثلي المجتمع المدني بالمحافظة.



