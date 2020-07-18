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أخبار البلد

البابا تواضروس لـ صدى البلد:إصابتى بـ كورونا شائعات كاذبة

السبت 18/يوليه/2020 - 04:55 م
البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى
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كتب - سامح سلام


نفى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صحة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابته بفيروس كورونا.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في تصريح لموقع صدى البلد - ردا على سؤال حول مدى صحة إصابته بفيروس كورونا المستجد إنها "شائعات كاذبة". 

من جانبه، أكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بخير وصحة جيدة. 

وأضاف أن قداسة البابا تواضروس الثاني يمارس عمله الرعوى ويتابع كافة أمور الخدمة وأنه لا صحة إطلاقا لما يتردد حول صحة قداسته.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل أول أمس الخميس بالمقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، لمتابعة أمور الرعاية والخدمة بالايبارشية.
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