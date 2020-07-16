البابا تواضروس يستقبل أسقف أبنوب والفتح بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.





وناقش قداسة البابا تواضروس الثاني – خلال اللقاء – مجموعة من الموضوعات الخاصة بشئون الإيبارشية والخدمة والرعاية، كما اطمأن على أحوال الأباء الكهنة وأسرهم.







اقرأ أيضا ..

الإنجيلية: المحكمة الإدارية العليا تؤكد عدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة



طرح كتاب الدير الأبيض بمناسبة عيد الأنبا شنودة رئيس المتوحدين









وطرح مركز النور الحقيقي للدراسات القبطية الأرثوذكسية، كتاب "الدير الأبيض" من إعداد الراهب ثاؤفيلس الشنودي ومراجعة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان في عدد من المكتبات المسيحية بمناسبة عيد القديس العظيم الأنبا شنوده رئيس المتوحدين.





وأوضح مركز النور الحقيقي للدراسات القبطية الأرثوذكسية، أن كتاب الدير الأبيض يتناول سيرة القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين وآبائه الروحيين ورؤساء الدير الأبيض عبر العصور المختلفة، وتاريخ بناء الدير إلى جانب استعراض باقة من مخطوطات الدير.





والكتاب متوافر في مكتبة كنيسة الأنبا كاراس السائح بدير القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، ومكتبة أسقفية الشباب بالكاتدرائية بالعباسية، ومكتبة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية بالعباسية، ومكتبة المحبة بشارع شبرا.