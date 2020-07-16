AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل أسقف أبنوب والفتح بالمقر البابوي

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:10 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
Advertisements
سامح سلام

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.


وناقش قداسة البابا تواضروس الثاني – خلال اللقاء – مجموعة من الموضوعات الخاصة بشئون الإيبارشية والخدمة والرعاية، كما اطمأن على أحوال الأباء الكهنة وأسرهم.


اقرأ أيضا ..

الإنجيلية: المحكمة الإدارية العليا تؤكد عدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة

طرح كتاب الدير الأبيض بمناسبة عيد الأنبا شنودة رئيس المتوحدين


وطرح مركز النور الحقيقي للدراسات القبطية الأرثوذكسية، كتاب "الدير الأبيض" من إعداد الراهب ثاؤفيلس الشنودي ومراجعة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان في عدد من المكتبات المسيحية بمناسبة عيد القديس العظيم الأنبا شنوده رئيس المتوحدين.


وأوضح مركز النور الحقيقي للدراسات القبطية الأرثوذكسية، أن كتاب الدير الأبيض يتناول سيرة القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين وآبائه الروحيين ورؤساء الدير الأبيض عبر العصور المختلفة، وتاريخ بناء الدير إلى جانب استعراض باقة من مخطوطات الدير.


والكتاب متوافر في مكتبة كنيسة الأنبا كاراس السائح بدير القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، ومكتبة أسقفية الشباب بالكاتدرائية بالعباسية، ومكتبة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية بالعباسية، ومكتبة المحبة بشارع شبرا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«معًا بنفس واحدة».. البابا تواضروس: الصلاة هي وقود الحياة الروحية

البابا تواضروس الثاني يصلي قداس عيد الرسل بدير الأنبا بيشوى

البابا تواضروس يجتمع مع لجنة تدبير خدمة كنائس المقطم

طرح كتاب الدير الأبيض بمناسبة عيد الأنبا شنودة رئيس المتوحدين

ترشيحاتنا

السيارة انقسمت نصفين.. طفل يلقى حتفه بسبب قيادة والدته المتهورة

اتفاق جديد بين الزمالك و وادي دجلة قبل استئناف الدوري المصري

أمينة خليل وياسمين صبري الأبرز.. الفستان الأبيض اختيار النجمات لحفلات الزفاف المنزلية

إلكتروني بنظام الكتاب المفتوح.. وزير التعليم يكشف ملامح امتحان الثانوية العامة للعام المقبل 2020-2021

وفاة ابنة الراحل شفيق نور الدين

التين البرشومى.. فوائد لا تعلمها عنه

AdvertisementS

مصطفى الفقي يعلن مفاجأة: سد النهضة مبني على أراض تابعة لـ مملكة مصر

مصر للطيران: إجراء اختبار PCR قبل السفر إلى أبوظبي وبودابست

المسماري: كلمات الرئيس السيسي تحولت إلى أفعال على الأرض

وفاة ابنة الراحل شفيق نور الدين

القصة الكاملة لـ الرجل الأخضر مقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي.. أصاب ضابط وأمين شرطة بقطع في الأوتار.. وهتف: الله أكبر

الخارجية الأمريكية: تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد لهجوم على سرت

التعليم: بدء العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر.. وإجازة نصف العام 6 فبراير

الرقابة الإدارية: سقوط مسئولين بالتعليم في القليوبية برشوة ١.٤ مليون جنيه

أمينة خليل وياسمين صبري الأبرز.. الفستان الأبيض اختيار النجمات لحفلات الزفاف المنزلية

نائب وزير خارجية سابق: الموقف الإثيوبي بشأن سد النهضة محير ومتخبط

متحدث الرئاسة: حفيد عمر المختار كان يجلس إلى يمين الرئيس اليوم

كهربا يخرج من حسابات الأهلي إجباريًا.. وفايلر يمنح الفرصة لـ صالح جمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أوج ثقتها وقوتها.. خبيرة لغة جسد تحلل شخصية ميجان ماركل في أحدث ظهور لها

10 صور من فيلم صاحب المقام قبل طرحه في العيد

التين البرشومى.. فوائد لا تعلمها عنه