البابا تواضروس يجتمع مع لجنة تدبير خدمة كنائس المقطم





وتتكون اللجنة من صاحبي النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات والمهندس رفيق الطوخي والدكتور سعد نصر الله.



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بعد 66 عاما في حياة الرهبنة .. رحيل القمص أنجيلوس الأنطوني عن عمر ناهز 89 عاما



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وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إنه تم خلال الاجتماع استعراض التقرير المقدم من اللجنة تمهيدًا للخطوات القادمة الخاصة بالخدمة في المنطقة.





ورحل عن عالمنا بشيخوخة صالحة في وقت سابق اليوم الأب المبارك الراهب القمص أنجيلوس الأنطوني مؤسس دير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة والأب الروحي لرهبانه، عن عمر تجاوز ٨٩ عاما.





قضى الراهب الجليل القمص أنجيلوس الأنطوني في حياة الرهبنة ما يزيد عن ٦٦ عاما حيث ترهب في ٢٨ يونيو ١٩٥٤. وخدم في القدس وفي قرية صفط الشرقية بالمنيا لسنوات عديدة.





يشار إلى أن القمص أنجيلوس الأنطوني من مواليد مدينة جهينة بمحافظة سوهاج بصعيد مصر في الخامس والعشرين من شهر يونيو 1931.