بعد 66 عاما في حياة الرهبنة .. رحيل القمص أنجيلوس الأنطوني عن عمر ناهز 89 عاما

رحل عن عالمنا بشيخوخة صالحة الأب المبارك الراهب القمص أنجيلوس الأنطوني مؤسس دير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة والأب الروحي لرهبانه، عن عمر تجاوز ٨٩ عاما.
قضى الراهب الجليل القمص أنجيلوس الأنطوني في حياة الرهبنة ما يزيد على ٦٦ عاما حيث ترهب في ٢٨ يونيو ١٩٥٤ وخدم في القدس وفي قرية صفط الشرقية بالمنيا لسنوات عديدة.
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يشار إلى أن القمص أنجيلوس الأنطوني من مواليد مدينة جهينة بمحافظة سوهاج بصعيد مصر في الخامس والعشرين من شهر يونيو 1931.
وترهب في دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس عام 1955 ، ونال نعمة درجة القمصية بيد الأنبا غبريال رئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر عام 1960، فيما حصل على شهادة كلية اللاهوت بحلوان في العام نفسه.
وخدم القمص أنجيلوس الأنطوني بمدينة القدس لمدة 11 عامًا من 1963 وحتى 1974، إلى جانب الخدمة في عدد من الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر.