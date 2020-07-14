AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد 66 عاما في حياة الرهبنة .. رحيل القمص أنجيلوس الأنطوني عن عمر ناهز 89 عاما

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:12 م
القمص أنجيلوس الأنطوني
القمص أنجيلوس الأنطوني
Advertisements
سامح سلام
رحل عن عالمنا بشيخوخة صالحة الأب المبارك الراهب القمص أنجيلوس الأنطوني مؤسس دير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة والأب الروحي لرهبانه، عن عمر تجاوز ٨٩ عاما.


قضى الراهب الجليل القمص أنجيلوس الأنطوني في حياة الرهبنة ما يزيد على ٦٦ عاما حيث ترهب في ٢٨ يونيو ١٩٥٤ وخدم في القدس وفي قرية صفط الشرقية بالمنيا لسنوات عديدة.


اقرأ أيضا ..



يشار إلى أن القمص أنجيلوس الأنطوني من مواليد مدينة جهينة بمحافظة سوهاج بصعيد مصر في الخامس والعشرين من شهر يونيو 1931.


وترهب في دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس عام 1955 ، ونال نعمة درجة القمصية بيد الأنبا غبريال رئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر عام 1960، فيما حصل على شهادة كلية اللاهوت بحلوان في العام نفسه.


وخدم القمص أنجيلوس الأنطوني بمدينة القدس لمدة 11 عامًا من 1963 وحتى 1974، إلى جانب الخدمة في عدد من الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى الاحتفال بتكريس أول كنيسة للقديسة دميانة.. نرصد تاريخ الرهبنة النسائية وشروط قبول الفتيات داخل الأديرة

اشتهر بمحبة الفقراء والمساكين.. القصة الكاملة لحياة القديس الأنبا إبرام أشهر أساقفة العصر الحديث في الكنيسة الأرثوذكسية

الكنيسة تحتفل بمرور 23 عاما على سيامة البابا تواضروس أسقفا

هل أصيب أسقف نجع حمادي بكورنا؟.. المطرانية تجيب

ترشيحاتنا

من دفاتر الذكريات.. سيارة صالح سليم منعته عن حضور المباريات في الإستاد

القصة الكاملة لحريق خط المازوت بطريق الإسماعيلية.. 40 سيارة إطفاء.. 12 مصابا دون وفيات.. وتلفيات في بعض السيارات.. فيديو وصور

إطلالة كاجوال جريئة.. نسرين طافش تثير الجدل على إنستجرام

المشكلة انتهت .. وزيرة التضامن تزف بشرى للصحفيين حول العلاوات الخمس

هل يتأثر الغاز الطبيعي المنزلي بمنطقة حريق خط أنابيب البترول .. صدى البلد يكشف

عندك ولاد .. إيفيهات وضعت طارق يحيى على قمة التريند قبل رحيله عن برنامج زملكاوي

AdvertisementS

الكيرف بينزل.. الصحة: أرقام الإصابات في انحسار.. ولا يستطيع أحد توقع موجة ارتدادية

انخفاض الإصابات منحنى ممتاز.. الصحة: 111 مصابا فقط على أجهزة التنفس الصناعي

الصحة: ارتفاع الإصابات لـ 14 في انفجار خط أنابيب بترول طريق الإسماعيلية

النيران ابتلعت عشرات السيارات.. التفاصيل الكاملة لحريق طريق الإسماعيلية.. فيديو وصور

حريق الإسماعيلية الصحراوي.. لحظة اشتعال النيران في شخص و3 سيارات.. فيديو وصور

حدث مهم في الحرم المكي غدا .. ظاهرة تحدث مرتين خلال العام

بعد تحذيرات الصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا على مصر

قبل الكارثة بدقائق.. شاهد ما حدث في حريق خط المازوت على طريق الإسماعيلية

شوبير يحسم الجدل حول انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي فى الصيف

المسماري: معركة كبرى في محيط سرت والجفرة خلال الساعات المقبلة

أخبار الزمالك | رحيل طارق يحيي عن القناة .. وحمزة المثلوثي طوق النجاة لخطط كارتيرون .. رفض عودة حميد أحداد

تحت الأرض بمترين .. رئيس الشركة: لدينا شكوك حول أسباب كسر خط بترول طريق الإسماعيلية .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج سموكي .. سوسن بدر تبهر متابعيها بـ لوك جديد.. شاهد

في ظل تفشي كورونا.. الصحة تكشف عن 5 طرق للحفاظ على صحة القلب

بإطلالة من الخمسينيات .. مي عمر تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير جديدة