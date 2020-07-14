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ممثل القبائل الليبية: مصر دولة عظمى تدافع عن كل أقطار الوطن العربي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:34 م
الجيش
الجيش
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عادل نصار
جدد الشيخ منصور المنفي ممثل القبائل الليبية، طلبه من الدول العربية مساعدة ليبيا في مواجهة الاحتلال التركي لليبيا.


وقال المنفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إننا نجدد الطلب من الدول العربية مساعدة ليبيا في حربها أمام أردوغان، لافتا إلى أن الجيش المصري للدفاع عن الأمن القومي الليبي والعربي.


وأكد الشيخ منصور المنفي ممثل القبائل الليبية، أن مصر دولة عظمى تدافع عن كل أقطار الوطن العربي، مضيفا أن أبناء القوات المسلحة الليبية يموتون للحفاظ على الثروات الليبية أمام المحتل التركي.


وأشار الشيخ منصور المنفي ممثل القبائل الليبية، إلى أننا لن نستسلم للمحتل الغازي التركي للأراضي الليبية، مستدركا أن الشعب الليبي يقف بجوار القوات المسلحة الليبية ولن يترك المواقع للمحتل التركي.
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