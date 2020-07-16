أوقاف الإسكندرية تكشف حقيقة غلق مسجد بعد عقد قران داخله

نفى الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الخميس، الانباء المتداولة عن إغلاق مسجد بسبب عقد حفل قران بمنطقة اللبان، التابعة لإدارة الجمرك، غرب الإسكندرية.





وأضاف خشبة ان هذه الانباء غير صحيحة جملة وتفصيلا، ولا يوجد مأذون الآن يستطيع عقد قران داخل أي مسجد.





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وأهاب الشيخ خشبة بوسائل الإعلام تحرى الدقة والمصداقية في تناول مثل هذه الانباء وبخاصة في هذا الوقت الحرج، مؤكدا أن هناك رقابة شديدة على المساجد للتأكد من اتباع كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وكان الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، شدد علي الالتزام بتطبيق قرارات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن فتح المساجد لأداء الصلوات الخمس في إطار الضوابط التى حددتها الوزارة، والتي من بينها عدم فتح دورات المياه الخاصة.