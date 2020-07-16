هوية بصرية جديدة.. وضع تصور للنسق العام لـ الإسكندرية من تراثها العريق

قامت محافظة الإسكندرية من خلال لجنة الهوية البصرية برئاسة دكتور جاكلين عازر نائب المحافظ وبالتنسيق مع مركز هوية مصر بالجامعة الألمانية، بوضع تصور للنسق العام للهوية البصرية لمدينة الإسكندرية نابع من تراثها العريق.





يأتي ذلك تفعيلا للمبادرة الرئاسية للهوية البصرية والبروتوكول الذي تم توقيعه بين محافظة الإسكندرية والجامعة الألمانية في فبراير ٢٠٢٠.





اقرأ ايضا:





بسبب ركنة سيارة.. حبس 3 أشقاء متهمين بقتل شخص وإصابة شقيقه في الاسكندرية





بدأ العمل علي مشروع تطوير الكورنيش بالتعاون بين لجنة المحافظة و مركز هوية مصر بالجامعة الالمانية وكانت أولى نتائج العمل إخراج تصور لبوابات شواطئ الإسكندرية لتكون معبرة عن أصالة المدينة وتاريخها الطويل. كما يجري العمل علي وضع تصور لتطوير منطقة بئر مسعود والعديد من المنتجات البصرية كالأعلام والإعلانات التي سيتم تزيين الكورنيش بها مما يعزز من روح المواطنة ويحافظ علي القيم التراثية في العناصر البصرية التي تؤثر علي انطباع المواطنين والزائرين للمدينة وتعزز القيمة السياحية للإسكندرية.





يذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، وقعا بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة، للبدء في تنفيذ مشروع الهوية البصرية بمحافظة الإسكندرية والذي تقوم على تنفيذه الجامعة الألمانية بعد التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع محافظات مصر ، للمساعدة في تطوير وتحديث مدينة الإسكندرية وتطبيق مفردات الهوية المصرية، والتنسيق بين الطرفين فيما يتعلق ببرنامج التعاون المشترك لكل نشاط أو برنامج مشترك في مجالات التطوير.