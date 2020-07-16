بعد مرور 6 أيام.. 52 مرشحا لانتخابات مجلس الشيوخ في الإسكندرية

تقدم ثلاثة عشر مرشحًا اليوم الخميس إلى لجنة تلقي أوراق الراغبين في الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، ليصبح إجمالي المرشحين إلى 52 مرشحًا بعد مرور أربعة أيام من فتح باب الترشح.





وتقدم اليوم 11 مرشحًا مستقلاً وهم: وليد سعيد محمد محمد، ونعمة عبدالكريم أحمد عبدالحارث، وعادل أحمد عبدالباقي، ومحمد محروس محمد عبدالوهاب، وسمير أحمد عبدالحميد أحمد، وحامد عبدالرحمن عبداللطيف أحمد، ومحمد أحمد محمد عبدالله، وعلا محمد مرتضى عبدالمالك، ومحمد السيد غيطاني، وثناء محمد سلام أحمد طايع، وكمال إبراهيم منصور، ومرشحين حزبين هما: حمدي محمد إبراهيم المسلماني عن حزب الغد، ومحب الدين مصطفى زكي إبراهيم مرعي عن حزب الجيل الديموقراطي.





كما تقدمت اليوم القائمة الموحدة لغرب الدلتا وتضم 15 مرشحًا، سبعة من الإسكندرية، وسبعة من البحيرة، ومرشح من مطروح، واختارت رمز رأس كليوباترا.





وقد تقدم في اليوم الأول تسعة مرشحين، 7 مرشحين عن القائمة الائتلافية لحزب مستقبل وطن ومرشح عن حزب النور ومرشح للمنافسة على المقاعد الفردية، وهم سامح الشيمي، رمز الكتاب، سعد عبد المولى، رمز سنبلة القمح، علاء جاد، رمز القلم، السيد جمعة، رمز السلم، محمد الرشيدي، رمز الصاروخ "، محمد حمزة، رمز المسدس، نشأت متري، رمز قناة السويس، بالإضافة إلى محمد محرم عبد اللطيف، رمز المظلة عن حزب النور وحمدي محمد إبراهيم المسلماني عن حزب الغد.





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وفي اليوم الثاني تقدم كل من: عبدالعزيز عبده عبد العزيز، حسام إبراهيم، مايسة السيد محمد، مستقلين، وعزمي شبل جوده، عن حزب مصر بلدي، واسامه علي عصمت عن حزب الوفد، وعمرو نبيل عن حزب الإصلاح والنهضة.





وفي اليوم الثالث تقدم كل من محمد عبد الحميد فتح الله الفقي، وهشام محمود الأقدحي، وصافيناز أحمد عبد العزيز جاب الله، وسمير محمد أبو المكارم.





وفي اليوم الرابع تقدم والمرشحون هم: عبدالله عبدالعزيز محمد بدران، زارع منيسي سالم فرج، وطلعت مرزوق عبدالعزيز سعد عن حزب النور، وعادل محمد علي السراجي عن حزب الوفد، وعلى عبدالمطلب محمد نصر، حزب الإصلاح والنهضة، والمستقلون مصطفى إبراهيم عبدالعاطي، ومحمود عبدالحكيم محمد يوسف، ومعتز محمود حنفي محمود الحضري، وياسر السيد أبوزيد إبراهيم، ومحمد أحمد حمادـ وهايدي حسن محمود شركس.





وفي اليوم الخامس تقدم كل من: عصام الدين سعد السيد يوسف، وقباري محمود علي عامر، وماجدة محمود عمر سليمان، وطارق عبدالمنعم خالد السيد غانم، وخميس محمد السيد إبراهيم وعبدالفتاح عبدالنبي زيدان عبدالسلام، مستقلون، وعاطف فوزي فهمي عجايبي عن حزب مصر القومي.









وقال المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الابتدائية، إن عملية تقديم الأوراق تتم وسط إجراءات احترازية مكثفة لمجابهة فيروس كورونا المستجد .





وعن الموعد النهائي لغلق باب الترشح، قال المستشار المشد إن باب التقديم مفتوح يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة عصرًا، وسيغلق يوم السبت الساعة الثانية ظهرًا، وبعدها يفتح باب الطعون لمدة 24 ساعة.



