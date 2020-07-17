وزيرة الهجرة: البابا تواضروس يتعرض لحملة إساءة ممنهجة من كتائب إلكترونية

نشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة صورة تجمعها بالبابا تواضروس على صفحتها الرسمية بموقع بانستجرام





وقالت الوزيرة "من انواع الحروب الجديدة: هدم الرموز الدين خاصة لما بتبقى الرموز وطنية، محبة ومخلصة لوطنها".





‎وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خليفة مارمرقس الرسول اللى بشر بالمسيحية فى مصر، يتعرض لحملة اساءة ممنهجة من كتائب الكترونية.

‎وتابعت :"دعمى الكامل لقداسته مش بس علشان هو رئيس الكنيسة المصرية، إنما كمان علشان كل اللى عمله فى الداخل والخارج للحفاظ على مصر.





‎البابا طلب حاجة واحدة بس: " صلوا لأجلى".