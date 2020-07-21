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محافظات

خلال إجازة العيد.. تدابير احترازية لمنع انقطاع الكهرباء والمياه في البحيرة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:27 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى

أعلنت شركتا الكهرباء والمياه بمحافظة البحيرة، إنهاء خطة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة لعدم انقطاع الكهرباء والمياه خلال إجازة عيد الأضحى؛ تيسيرا للحياة المعيشية للمواطنين.

وأكد المهندس حمدي محروس سالم عكاشة، رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، متابعته المستمرة للتأكد من عدم انقطاع التيار الكهربائي بصفة عامة وخاصة خلال أيام العيد وتواجد أعضاء غرفة عمليات بالشركة على مدار الـ ٢٤ ساعة لتلقى أى شكاوى أو بلاغات من المواطنين .

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واشار إلى عمل نوبتجيات لجميع العاملين بالهندسات و أيضا الإدارة العليا بقطاعات الشركة وتجهيز المخازن بإدارات الشركة بكافة المهمات المطلوبة لمجابهة أي موقف طارئ بالإضافة إلى تجهيز  كافه الهندسات بالسيارات ووسائل الاتصال اللاسلكية للتدخل الفورى لافتا إلى تجهيز وحدات الطوارئ ( الديزل ) ومحولات متنقلة على مقطورات للمناطق الهامة وخاصة المرافق والمستشفيات .

فيما شدد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة على تواجد أعضاء غرفة عمليات بالشركة على مدار ال 24 ساعة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين .

وأكد ضرورة تواجد نوبتجيات لإصلاح الأعطال على مدار ٢٤ ساعة ومواجهة حالات الطوارئ و مراعاة إنتظام المياه وعدم انقطاعها.

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