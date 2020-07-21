باتون باليه بالسمسم.. كوميديا حمو بيكا تجتاح فيس بوك

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مضحكا لحمو بيكا اثناء قيامه بغناء أحد مهرجاناته الجديدة بتكراره جملة خطأ أكثر من مرة.





وظهر حمو بيكا بالفيديو وهو يتلقى الجمل من شخص واقف بجوار لكي يغنيها وظل هذا الشخص يردد على حمو بيكا خطأه "بجملة باتون ساليه" بدلا من جملة "باتون باليه" مما أدى إلى انهيارهم بالضحك على حمو بيكا.





ولقى الفيديو سخرية واسعة من رواد السوشيال ميديا على طريقة وأداء حمو بيكا الكوميدية.







