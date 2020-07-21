AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

باتون باليه بالسمسم.. كوميديا حمو بيكا تجتاح فيس بوك

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:56 ص
حمو بيكا
حمو بيكا
Advertisements
مصطفى كرم
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مضحكا لحمو بيكا اثناء قيامه بغناء أحد مهرجاناته الجديدة بتكراره جملة خطأ أكثر من مرة.

وظهر حمو بيكا بالفيديو وهو يتلقى الجمل من شخص واقف بجوار لكي يغنيها وظل هذا الشخص يردد على حمو بيكا خطأه "بجملة باتون ساليه"  بدلا من جملة "باتون باليه" مما أدى إلى انهيارهم بالضحك على حمو بيكا.

ولقى الفيديو سخرية واسعة من رواد السوشيال ميديا على طريقة وأداء حمو بيكا الكوميدية.


وترددت شائعات على السوشيال ميديا، في الفترة الأخيرة  بدخوله الإنعاش بأحد مستشفيات الإسكندرية، بعد إصابته بعدة طعنات متفرقة في منطقة البطن. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصريون واعون لـ مخططاتكم .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون العناصر الإثارية

نافيا تعرضه للطعن | حمو بيكا: أنا في الساحل وزي الفل.. فيديو

حقيقة طعن حمو بيكا بـ المطواة.. شائعات حمل ياسمين عبد العزيز.. محمود عبد المغني يلف المحشي

أول ظهور لـ حمو بيكا بعد شائعة طعنه بـ مطواة

تحول إلى مضحكة ما بين ليلة وضحاها.. "خلوصي" وزير دفاع أردوغان أم كوميديان ؟!

أختي الكبيرة اللي بعشقها.. شاهد حمو بيكا برفقة وفاء عامر

ترشيحاتنا

أستاذ علم الفيروسات: انخفاض الإصابات مؤشر قوي على انتهاء ذروة كورونا بمصر.. فيديو

منقذ جثمان غريق بلطيم: الضحية كان على بعد 3 كيلو مترات من الشاطئ

تبكي بحرقة.. أماني السويسي تتعرض للضرب المبرح من متعهد حفلات

أخبار الرياضة.. غياب رمضان صبحي عن نهائي أفريقيا.. والكاف يخطر الزمالك بموعد مباراة الرجاء

غياب رمضان صبحي عن النهائي.. ضربة موجعة للأهلي في دوري أبطال أفريقيا

سرّية وتفويض لقواتنا المسلحة للحفاظ على الأمن القومي.. كواليس أهم جلسة في تاريخ البرلمان الحالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ فولكس فاجن بولو الجيل السادس .. صور

تعرض فيراري F40 نادرة لحادث أثناء تجربة قيادتها.. صور

بعد أنباء عن إصابتها بـ نزيف في المخ.. شاهد شقيقة الفنانة زينة