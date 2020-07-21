AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عملت لي طاجن فريك بالرقبة الضاني.. مراد مكرم يعلن خضوع والدته لجراحة في عينها

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:58 ص
مراد مكرم
مراد مكرم
Advertisements
سعيد فراج
أعلن الفنان مراد مكرم، في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن خضوع والدته لإجراء عملية في عينها. 

وكتب مراد مكرم، في منشوره على فيسبوك: «عارفين يعني إيه الحب؟.. يعني تاخد أمك تعمل عملية في عينها وتفتكر نفسك إبن بارم ديله اللي واخد باله من أمه بقى وكده .. فترجع بيها البيت تلاقيها هى اللي مفكرة فيك وواخدة بالها منك ومجهزة قبل ما تروح المستشفي طاجن فريك صعيدي بالرقبة الضاني معمول بالسمن البلدي وطبقة قشطة على الوش علشان ترم بيها عضمك».

واختتم مراد مكرم، منشوره المؤثر عن والدته، قائلًا: «أنا مهما عملت، هفضل دايما أقل من اللي بتعمليه بكتير أوي يا أمي». 

وشارك مراد مكرم في مسلسل لآخر نفس في رمضان الماضي أمام ياسمين عبد العزيز، وقدم دور شخصية تدعى "عزت" وهى شخصية انتهازية ومستغلة تفتقد مقومات النجاح.

جدير بالذكر أن مسلسل لآخر نفس قام ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، مراد مكرم، إيهاب فهمي، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، محمد عز، مصطفى حشيش، هند عبد الحليم، عواطف حلمي، ثراء جبيل وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، ومن سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومن إخراج حسام علي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاشتاج كريم فهمي يتصدر تويتر.. ومغردات: رومانسيتك بتقتلنا كل يوم

بعد حظر ظهورها إعلاميا.. تجدد الصراع بين شقيق ياسمين عبد العزيز وريم البارودى على خلفية أزمة أحمد العوضي.. وائل ينشر صورة القرار شامتا ردا على وصفه بـ"عديم الرجولة"

ترشيحاتنا

حبَّة سامَّة يجب إخراجها فورا قبل تدمير الحلف.. تركيا الحلقة الأضعف في الناتو (تقرير)

أخبار الرياضة.. غياب رمضان صبحي عن نهائي أفريقيا.. والكاف يخطر الزمالك بموعد مباراة الرجاء

غياب رمضان صبحي عن النهائي.. ضربة موجعة للأهلي في دوري أبطال أفريقيا

سر فني حير المصريين 30 سنة.. من هي ابنة مديحة كامل في فيلم العفاريت؟

عفاف مصطفى باكية: أنا اتمسح بيا الأرض بسبب ما كتبته عن عبد الرحمن أبو زهرة

للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.. 10 إجراءات مرتقبة خلال العام الدراسي الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ فولكس فاجن بولو الجيل السادس .. صور

تعرض فيراري F40 نادرة لحادث أثناء تجربة قيادتها.. صور

بعد أنباء عن إصابتها بـ نزيف في المخ.. شاهد شقيقة الفنانة زينة