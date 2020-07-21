عملت لي طاجن فريك بالرقبة الضاني.. مراد مكرم يعلن خضوع والدته لجراحة في عينها

واختتم مراد مكرم، منشوره المؤثر عن والدته، قائلًا: « أنا مهما عملت، هفضل دايما أقل من اللي بتعمليه بكتير أوي يا أمي».

عارفين يعني إيه الحب؟.. يعني تاخد أمك تعمل عملية في عينها وتفتكر نفسك إبن بارم ديله اللي واخد باله من أمه بقى وكده .. فترجع بيها البيت تلاقيها هى اللي مفكرة فيك وواخدة بالها منك ومجهزة قبل ما تروح المستشفي طاجن فريك صعيدي بالرقبة الضاني معمول بالسمن البلدي وطبقة قشطة على الوش علشان ترم بيها عضمك».

وشارك مراد مكرم في مسلسل لآخر نفس في رمضان الماضي أمام ياسمين عبد العزيز، وقدم دور شخصية تدعى "عزت" وهى شخصية انتهازية ومستغلة تفتقد مقومات النجاح.





جدير بالذكر أن مسلسل لآخر نفس قام ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، مراد مكرم، إيهاب فهمي، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، محمد عز، مصطفى حشيش، هند عبد الحليم، عواطف حلمي، ثراء جبيل وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، ومن سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومن إخراج حسام علي.