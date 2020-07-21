استشاري: بكتيريا المكورات الرئوية تسبب 30 % من حالات الالتهاب السحائي بين الأطفال

قال الدكتور شريف عبدالعال، استشاري طب الأطفال بجامعة القاهرة ، والمدير التنفيذي للجمعية المصرية لطب الأطفال، إن الجمعية أطلقت حملة "أطفالنا مستقبلنا" لنشر الوعي بأهمية حماية الأطفال من خطر الإصابة ببكتيريا المكورات الرئوية، والمسببة لكثير من الأمراض الخطيرة حفاظا على صحتهم وحماية لمستقبلهم عن طريق التطعيم تحت شعار "أطفالنا مستقبلنا ..إحميهم النهارده يكونوا سندك بكره".





وأضاف عبدالعال -في تصريحات اليوم – أن الأحداث الراهنة من انتشار جائحة كورونا تؤكد أن انتشار مرض ليس له تطعيم وقائي يعد كارثة تهدد العالم بأسره، و على الرغم من أن هناك أمراضا أخرى يسهل التطعيم ضدها، إلا إن ثقافة الاهتمام بالتطعيم لازالت تحتاج إلى المزيد من التوعية.





وأشار مدير جمعية طب الأطفال، إلى أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن التطعيم هو الوسيلة الطبية الأقل كلفة، وأكثر اقتصادية، وتوفير التطعيمات المختلفة ينقذ نحو ثلاثة ملايين حياة سنويا، لافتا إلى أن مصر حققت نجاحات مبھرة في الفترة الأخیرة سواء في القضاء على الأمراض أو في زیادة نسبة الحفاظ على التطعیم المجدول أو الإجباري، ولكن الحملة ھدفھا نشر الوعي بالتطعیمات الغیر مدرجة على جدول التطعیمات الإلزامیة، حيث مازال الإقبال على هذه التطعيمات يحتاج إلى وعي أكبر من الوضع الراهن.





وذكر عبدالعال أن بكتریا المكورات الرئویة من الممكن أن تتسبب في وفاة حوالي نص ملیون طفل سنویا معظمھم في الدول النامیة، موضحا أنها أيضا مسبب رئیسي لحالات الإلتھاب الرئوي، والالتهاب السحائي البكتیري، والتهابات الأذن الوسطى البكتیریة.





وأكد عبدالعال، أن بكتيريا المكورات الرئوية هي المتسبب في 30 % من حالات الإصابة بالإلتهاب السحائي البكتيري بين الأطفال أقل من 6 سنوات في مصر، مشيرا إلى أن الالتهاب الرئوي في مصر مسئول عن 17.4 % من وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات.





ولفت عبدالعال النظر إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لابد من الإلتزام بمواعید التطعیمات، حتى في ظل جائحة كورونا المستجد، ولكن نظرا لاختلاف الحالات فلابد من بمراجعة الطبیب المختص قبل التطعیم.





وتابع: التطعيم هو وسيلة التدخل الطبي الأكثر اقتصادية ( طبقا لإعلان منظمة الصحة العالمية، ومنها أهمية تطعيم المكورات الرئوية المسمى بتطعيم النيموكوكال لحماية الأطفال من العديد من الأمراض الخطيرة التى تهدد حياتهم.



