بتخفيض 20%.. الزراعة تعلن أسعار الأضاحي والحجز عن طريق الخط الساخن

قال يوسف محمد ، مسؤل أحد منافذ وزارة الزراعة ، إنه بمناسبة عيد الاضحى المبارك ، بدأ الضغط الكبير على منافذ بيع اللحوم التابعة لوزارة الزراعة.





واضاف يوسف محمد ، خلال حوارخ ببرنامج ، " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية ، " اكسترا نيوز " ، أن أسعار اللحوم تشمل 105 جنيه للكيلو فى اللحمه الضانى والكندوز و البقرى ، لافتا الى ان الاضحية الصاحية بـ 60 جنيها الكيلو الضانى .





مسؤل أحد منافذ وزارة الزراعة الى ان الكندوز الصاحى بـ 65 جنيها ، مؤكدا على تخفيض الوزارة لأسعار اللحوم مما أدى الى اقبال شديد من المواطنين . واشار



