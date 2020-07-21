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بتخفيض 20%.. الزراعة تعلن أسعار الأضاحي والحجز عن طريق الخط الساخن

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:14 م
تخفيضان 20% من وزارة
تخفيضان 20% من وزارة الزراعة
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ريهام فيكتور
قال  يوسف محمد ، مسؤل أحد منافذ وزارة الزراعة ، إنه بمناسبة عيد الاضحى المبارك ، بدأ الضغط الكبير على منافذ بيع اللحوم التابعة لوزارة الزراعة.

واضاف يوسف محمد ، خلال حوارخ ببرنامج ، " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية ، " اكسترا نيوز " ، أن أسعار اللحوم  تشمل 105 جنيه للكيلو  فى اللحمه الضانى والكندوز و البقرى ، لافتا الى ان الاضحية الصاحية بـ 60 جنيها الكيلو الضانى .

واشار مسؤل أحد منافذ وزارة الزراعة ، الى ان الكندوز الصاحى بـ 65 جنيها ، مؤكدا على تخفيض الوزارة لأسعار اللحوم مما أدى الى اقبال شديد من المواطنين .

وتابع مسؤل أحد منافذ وزارة الزراعة ، أن التخفيضات في أسعار اللحوم تصل الى 20% ، منوها الى ان هناك خطا ساخنا للحجز لمواجهة الازدحام تجنبا لفيروس كورونا.
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