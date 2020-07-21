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قبل عيد الأضحى.. التموين تكشف عن أسعار اللحوم في المنافذ

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:17 ص
لحمه العيد
لحمه العيد
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ريهام فيكتور
قال أحمد الزايد، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، إن جميع أنواع السلع الأساسية والاستراتيجية متوفرة بكميات كبيرة في المنافذ التابعة للوزارة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأضاف " الزايد " ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية ، "إكسترا نيوز" ، أن اللحوم الضأن تباع في منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ95 جنيهًا للكيلو واللحوم البلدية السودانية بسعر 85 جنيهًا.

وأشار عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، إلى أن هناك مضاعفة كميات اللحوم في منافذ الوزارة حتى عيد الأضحى المبارك.

وتابع عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين ، أن الكمامة التى تقوم وزارة التموين بطرحها سواء بسعر 8.5 جنيه تتميز بأعلى مواصفات الجودة ، لافتا الى ان التموين طرحت كمامة جديدة بسعر الـ 6 جنيهات و جميع مواصفات الكمامة واحدة .

وأكد عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين ، أن جميع المواصفات  مطابقة من حيث سهولة التنفس وطاردة للسوائل والرزاز ولا تسبب حساسية للبشرة.


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