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اقتصاد

الضأن المستورد بـ 60 جنيها للكيلو.. أسعار اللحوم اليوم الخميس 6-2-2020

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار اللحوم اليوم، الخميس 6 فبراير 2020 فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى.

وسجل سعر اللحوم الكندوز بين 110 جنيهات حتى 140 جنيها للكيلو، الضأن المستورد من 60 إلى 80 جنيها، واللحوم البتلو من 140 إلى 180.


وتراوح سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها والسجق 110-125 جنيها.


وتراوحت أسعار اللحم الجاموسي من 130 إلى 160 جنيها.


وشهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 150 جنيها، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 100 – 120 جنيها.

وبلغ سعر الكبدة البلدي 130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة المجمدة 30 جنيها.
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