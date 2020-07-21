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توك شو

بسعر 6 جنيهات..التموين تعلن طرح نوع جديد من الكمامات القماش

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:29 ص
كمامة قماش
كمامة قماش
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ريهام فيكتور
قال أحمد الزايد ، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين ، إن الكمامة التى تقوم وزارة التموين بطرحها سواء بسعر 8.5 جنيه تتميز بأعلى مواصفات الجودة ، لافتا الى ان التموين طرحت كمامة جديدة بسعر الـ 6 جنيهات و جميع مواصفات الكمامة واحدة .

واضاف " الزايد " ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية ، " اكسترا نيوز " ، أن الفرق بين الكمامتين فى المعالجة ، منوها الى ان الكمامة القماش بسعر 6 جنيهات بالبطاقات تستخدم حتى 30 يوم .

واشارعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين ، الى ان الكمامة القماس بسعر 8.5 تستخدم حوالى 50 غسلة ، وتصل الى 40 يوم تقريبا .

وتابع عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين ، أن جميع المواصفات  مطابقة من حيث سهولة التنفس وطاردة للسوائل والرزاز ولا تسبب حساسية للبشرة .

وأكد عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين ، أننا مستمرين ونتوالى  فى توفير جميع  انواع السلع الاستراتيجية والاساسية والضرورية على مدار الوقت ، وطرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن لأقتراب عيد الاضحى المبارك .
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