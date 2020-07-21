بسعر 6 جنيهات..التموين تعلن طرح نوع جديد من الكمامات القماش

الـ 6 جنيهات و جميع مواصفات الكمامة واحدة . قال أحمد الزايد ، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين ، إن الكمامة التى تقوم وزارة التموين بطرحها سواء بسعر 8.5 جنيه تتميز بأعلى مواصفات الجودة ، لافتا الى ان التموين طرحت كمامة جديدة بسعر





واضاف " الزايد " ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية ، " اكسترا نيوز " ، أن الفرق بين الكمامتين فى المعالجة ، منوها الى ان الكمامة القماش بسعر 6 جنيهات بالبطاقات تستخدم حتى 30 يوم .





واشار عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين ، الى ان الكمامة القماس بسعر 8.5 تستخدم حوالى 50 غسلة ، وتصل الى 40 يوم تقريبا .





وتابع عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين ، أن جميع المواصفات مطابقة من حيث سهولة التنفس وطاردة للسوائل والرزاز ولا تسبب حساسية للبشرة .



