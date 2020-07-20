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محافظات

في جولات صباحية.. وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يتفقد مخابز غرب المحافظة.. صور

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:03 م
وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بالإسكندرية
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أحمد بسيوني

تفقد المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالإسكندرية عددًا من مخابز قطاع وادي القمر والعجمي والكيلو 21 والساحل الشمالي، حيث استهل جولاته بتفقد العديد من المخابز البلدية لمتابعة عمليات انتاج الخبز وجودته وحصول المواطنين عليه بسهولة وبدون ازدحام.


كما تابع سعدالله مراحل إنتاج الرغيف بكل مخبز بلدي تم زيارته، والتأكد من وزن الرغيف وجودته ومطابقته للمواصفات الفنية وكذلك التأكد من مواعيد عمل المخابر.


وخلال الجولة، تم إثبات عدد من المخالفات المتمثلة في توقف مخبزين بدون إذن مسبق من التموين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية نحو هذه المخابز وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.


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كما التقى بالعديد من المواطنين والتحدث إليهم والاستماع الى ملاحظاتهم والإجابة على تساؤلاتهم وقدم إليهم التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك واستقصاء آرائهم حول جودة الخدمات التموينية المقدمة إليهم التي لاقت استحسان الكثير منهم.


وفي سياق متصل، تفقد سعدالله مقر إدارتين العجمي والعامرية، والتقى بالموظفين وتفقد حالة العمل بالإدارتين والاطلاع على السجلات الإدارية


واختتم السيد وكيل الوزارة جولاته بزبارة مفاجأة الى مركز الخدمات التموينية لحى العجمي ومتابعة اعمال المركز ومقابلة بعض المواطنين المتعاملين مع المركز والذين أبدوا استحسانهم لسرعة اصدار البطاقات التموينية وكذلك سهولة التعامل مع حزمة الخدمات التموينية التي تتم من خلال موقع دعم مصر تنفيذا لسياسة التحول الرقمي التي تطبقها الدولة للتيسير على المواطنين.


جاء ذلك في حضور الأستاذ سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية والمهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي.

في جولات صباحية.. وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يتفقد مخابز غرب المحافظة.. صور
في جولات صباحية.. وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يتفقد مخابز غرب المحافظة.. صور
في جولات صباحية.. وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يتفقد مخابز غرب المحافظة.. صور
في جولات صباحية.. وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يتفقد مخابز غرب المحافظة.. صور
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