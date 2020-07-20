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محافظات

لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. غلق 4 مقاهي في حملات موسعة بالإسكندرية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:17 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق الإسكندرية، حملات موسعة على المقاهي والكافيهات والمحلات، للتأكد من اتباعها الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونفذ حي شرق، برئاسة ، محارب هيلع، حملة موسعة أسفرت عن غلق أربعة مقاهي بمنطقة سموحة لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية التي تم تحديدها من قبل مجلس الوزراء لعودة ممارسة المقاهي نشاطها منذ انتشار جائحة كورونا.

حيث تم تنفيذ القرارات الصادرة بأرقام (٥) و(٦) و(٧) لعام ٢٠٢٠م لثلاث مقاهي كائنة بشارع الفردوس، بالإضافة إلى تنفيذ القرار الصادر رقم (٤) لعام ٢٠٢٠م للمقهى الكائن بشارع توت عنخ آمون.

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وذكر الحي في بيان أنه يُتابع حي شرق من خلال شنّ حملات يوميًا على مدار اليوم مدى تطبيق المقاهي والمطاعم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتوجيه الإنذارات للمخالفين.

وتم التنبيه على باقي المقاهي بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات سواء من الرواد أو العاملين داخل المقاهي والمطاعم، فضلا عن التأكد من توافر جميع أدوات التعقيم والمنظفات، وعدم استخدام الألعاب أو الشيش والالتزام بالمواعيد.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة مدى التزام المقاهى والمطاعم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. غلق 4 مقاهي في حملات موسعة بالإسكندرية
لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. غلق 4 مقاهي في حملات موسعة بالإسكندرية
لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. غلق 4 مقاهي في حملات موسعة بالإسكندرية
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