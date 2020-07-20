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محافظات

بعد حدوث هبوط أرضي بزيزينا.. محافظ الإسكندرية يكلف لجنة لبدء الإصلاح

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:13 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني
انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في الساعات الأولي من فجر اليوم، إلى موقع هبوط أرضي وسقوط سيارة به بشارع محمود الديب مع شارع صالح باشا منطقة زيزينيا نطاق حي شرق، نتيجة لكسر ماسورة مياه شرب وماسورة صرف صحي بالمنطقة، وذلك لمتابعة تداعيات الموقف علي أرض الواقع. 

وكلف المحافظ بنزول لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وذلك لوضع أنسب الحلول اللازمة للبدء في أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بما يضمن الحفاظ علي المنشآت المجاورة وأرواح المواطنين.

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وشدد علي الجهات المعنية بالتعامل الفوري مع الوضع وقطع المرافق بمنطقة الهبوط، مشددا علي الجهات بسرعة الانتهاء من أعمال الاصلاح. 

جاء ذلك بحضور المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، وجميع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظة.
بعد حدوث هبوط أرضي بزيزينا.. محافظ الإسكندرية يكلف لجنة لبدء الإصلاح
بعد حدوث هبوط أرضي بزيزينا.. محافظ الإسكندرية يكلف لجنة لبدء الإصلاح
بعد حدوث هبوط أرضي بزيزينا.. محافظ الإسكندرية يكلف لجنة لبدء الإصلاح
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